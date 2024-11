- Leváltották Parragh Lászlót az MKIK éléről

elnökválasztás;Parragh László;MKIK;Nagy Elek;

2024-10-30 18:00:00 CET

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) rendes tisztújító közgyűlése Nagy Eleket, a Budapesti Iparkamara elnökét választotta meg az MKIK elnökének a 25 évre regnáló Parragh Lászlóval szemben. A váltás váratlanul történt, bár voltak előzményei. Az új elnök nem először jelöltette magát Parragh Lászlóval szemben. A küldöttgyűlésen az Index.hu információ szerint 121 szavazatot kapott Nagy Elek, míg Parragh 67-et, amit megerősítettek lapunknak is, bár az MKIK lapzártánkig nem adott hírt a küldöttgyűlésen történtekről.

Nagy Elek becsült vagyona 82 milliárd forint, ezzel a 26. leggazdagabb magyar a 100 Leggazdagabb Magyar listáján. A 71 éves építész-üzletember legfontosabb érdekeltsége a 250 éves Bizományi Áruház Vállalat (BÁV) Zrt., emellett ingatlanbefektetésekkel foglalkozik, de érdekeltségei között van a Főtaxi is, amely visszahozta magyar fővárosba az Uber márkanevet is. Nagy az elmúlt években többször bírálta az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját, illetve a MKIK vezetését is. Nagy Elek megválasztásához a kormány nevében gratulált Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón, illetve Varga Mihály pénzügyminiszter is egy rövid Facebook-posztban.

Parragh leváltása üzenetértékű, ugyanis az MKIK korábbi elnökét sokan tekintették a kormányfő egyik fontos gazdasági tanácsadójának, a pozícióját több ízben is arra használta, hogy részben alakítsa, részben közvetítse a kormány gazdaságpolitikáját. Az MKIK-ban tag hazai kkv-k és nagy cégek az elmúlt években elfogadták a kormány gazdaságpolitikáját, amelynek a támogatások révén haszonélvezői voltak. Ugyanakkor a magyar gazdaság az elmúlt években válságba jutott, elzárták az uniós pénzcsapokat, jelentős részben a kormány hibájából. Parragh eltávolítása fontos üzenet lehet a kormányfő számára is, ugyanis egyik bizalmasát váltották le demokratikus módon, ami egyértelműen arra utal, hogy hazai vállalkozók körében is nő az elégedetlenség a kormánnyal szemben. Parragh László 2000 óta vezette az MKIK-t és a 2010-es választások előtt kötött partneri megállapodást az akkor még ellenzékben lévő Orbán Viktorral és a Fidesszel.