- Tüntetők fogadták Orbán Viktort Bécsben, a magyar miniszterelnök egy rövid videóban kigúnyolta őket

Bécsbe érkezett a magyar miniszterelnök, első útja pedig a törvényhozás új elnökéhez vezetett.

A Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusa, Walter Rosenkranz első hivatalos vendégként fogadta Orbán Viktort, aki délelőtt fél 10-kor érkezett a házelnök hivatalához a Der Standard tudósítása szerint. Itt nagyjából ötven demonstráló várta, akik az „FPÖ ki!”, Orbán ki!” rigmusokat skandálták. Három magyar zászló is feltűnt. A magyar miniszterelnök odasétált vendéglátójához, kezet fogtak és váltottak néhány szót, s mielőtt a kormányfő belépett volna az épületbe, a demonstrálók felé fordult, majd intett nekik.

A politikus egy rövid videóban gúnyolta ki a tüntetőket a Facebookon. A felvétel elején a tüntetők skandálása hallható, majd megjelenik a „5 perc múlva” felirat. Ezt követően a videó ugyanazt a helyszínt mutatja a Parlament előtt, már a tüntetők nélkül, vidám zenei aláfestéssel, a videó címének pedig azt adta, hogy „ez gyors volt”.

Már előzetesen is nagy port kavart a Nemzeti Tanács újonnan megválasztott elnökének döntése: Walter Rosenkranz első külföldi vendégként a magyar miniszterelnököt hívta meg a Parlamentbe. Több párt is felháborodását fejezte ki, amiért választása Orbán Viktorra, az Európai Unió legmegosztóbb politikusára esett. „Itt szimbólumról és jelzésről van szó, és ez a jelzés végzetes” – mondta Werner Kogler, a Zöldek frakcióvezetője csütörtökön, nem sokkal egy, Orbán érkezése előtt tartott sajtótájékoztatóján. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt elnök-frakcióvezetője, Andreas Babler közleményében pedig azt hangoztatta, Rosenkranz „biztosan nem méltó” a Nemzeti Tanács elnöki tisztségére, ha hivatalos látogatáson egy olyan személyt fogad, aki „korrupt elituralommá alakította országát”. A liberális párt, a NEOS–Az Új Ausztria és Liberális Fórum elnöke, Beate Meinl-Reisinger szerdán egy levelet intézett Rosenkranzhoz, amiben felszólította a Nemzeti Tanács elnökét, hogy „egyértelműen foglaljon állást Orbán Viktor Európa- és demokráciaellenes magatartása ellen”.

A kancellári hivatal közleménye szerint Karl Nehammer, a még hivatalban lévő szövetségi kancellár - aki egyben az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke - nem tervezett találkozót Orbán Viktorral. Erre várhatóan az uniós vezetők jövő heti, budapesti informális találkozóján kerül sor.

Maga a találkozó egyébként gyorsan lezajlott. A Parlament épületében Rosenkranz és Orbán Viktor, valamint kíséretük a vörös szőnyegen vonultak végig az újságírók és fotósok sorfala előtt, majd a fogadóterembe érkeztek. A program részeként sor került a vendégkönyv aláírására, illetve egy rövid fotózásra a sajtó számára. A teremben már jelen voltak a Szabadságpárt vezetői: Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Christian Hafenecker főtitkár – aki az osztrák-magyar parlamenti baráti csoport vezetője is –, valamint Harald Vilimsky európai parlamenti képviselő. Nyilatkozattételt nem terveztek, és kérdések feltételét sem engedélyezték. Ezt követően bezárták az ajtókat.

A két ország közötti diplomáciai kapcsolatokról szóló munkamegbeszélésre mintegy 30-40 percet szántak. A szomszédos országok közötti diplomáciai kapcsolatokról szóló egyeztetés valamivel több mint fél órán át tartott. Hafenecker már napokkal korábban elítélte a látogatás körüli „mesterséges felhajtást”. Sajtóközleményében kiemelte, hogy Orbán Viktor „egy baráti, szomszédos ország miniszterelnöke”, aki jelenleg az unió soros elnöke. „Különösen egy új jogalkotási időszak kezdetén kiemelten fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk szomszédainkkal, és Ausztriának különösen Magyarországgal van hosszú közös történelme és kulturális hagyománya” – tette hozzá Hafenecker, aki korábban Szijjártó Péter magyar külügyminisztert is meghívta a Parlamentbe, abban a reményben, hogy egy FPÖ-vezette kormány szoros együttműködést alakíthat ki Magyarországgal és Szlovákiával.

Az osztrák politikusok és a 14 éve hatalmon lévő, nagy politikai tapasztalattal rendelkező magyar miniszterelnök közötti találkozók egyébként nem számítanak szokatlannak. Az ÖVP és az SPÖ kormányfői rendszeresen találkoztak vele különböző munkamegbeszéléseken és uniós csúcstalálkozókon. A Nemzeti Tanács előző elnöke, az ÖVP-s Wolfgang Sobotka például rendszeres párbeszédet folytatott magyar kollégájával, Kövér Lászlóval.

A Nemzeti Tanács elnökével folytatott hivatalos munkamegbeszélést egy újabb találkozó követte, amely szintén a Parlamentben zajlott, de az már nem tartozott a hivatalos programhoz: Orbán Viktor átsétált az FPÖ parlamenti frakciójához. Az FPÖ vezetője, Kickl meghívásával kezdetét a magyar miniszterelnök parlamenti látogatása is. Az FPÖ politikusaival való találkozót már az alakuló ülés előtt egyeztették – magyarázta Rosenkranz múlt vasárnap az osztrák közrádióban című. A Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy Orbán Viktor röviddel megválasztása után kérte a találkozót. Rosenkranz hangsúlyozta, hogy kötelességének érzi, mind elnökként, mind személyes hozzáállása alapján, hogy a protokollt követve tiszteletben tartsa a külföldi képviselőkkel való találkozók vagy meghívások rendjét.

A magyar miniszterelnök – az FPÖ-től függetlenül – mindenképpen Ausztriába utazott volna, eredeti útjának célja ugyanis a svájci Weltwoche magazin által szervezett bécsi vitafórum volt, amely az Ukrajna elleni orosz háború nyomán kialakult európai helyzettel foglalkozott. Az eseményre Gerhard Schröder, egykori német kancellár is hivatalos meghívást kapott. A „bécsi geopolitikai est” moderátora a Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel, aki júliusban Orbán Viktorral együtt találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.”

A többi parlamenti párt számára Orbán politikája figyelmeztető példaként állhat: az „orbánizálás” kifejezés ma már a jogállamiság aláásásának, a szabad média korlátozásának és az egyoldalú külpolitikának a szinonimája. Az FPÖ azonban nyíltan példaképként tekint rá. Kickl gyakran méltatja a magyar kormány álláspontját az illegális migráció elleni küzdelem terén. Az uniós színtéren, Brüsszelben és Strasbourgban, a Fidesz és az FPÖ egyazon csoportban, a patrióták nevű frakcióban foglal helyt.

Homofóbia és nemzeti büszkeség is belefért az osztrák szélsőjobb és a Fidesz közös nyilatkozatába

Közös nyilatkozatot írt alá Orbán Viktorminiszterelnök és Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke Bécsben - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön a Magyar Távirati Irodával (MTI). Ennek értelmében Magyarország és Ausztria ezúton is meg kívánja erősíteni baráti és jószomszédi, valamint megingathatatlan történelmi és kulturális kapcsolatait. Az aláírók kinyilvánítják azon közös akaratukat, „hogy a pozitív reformok szövetségeként csodálatos európai kontinensünk sokszínűségének megőrzését és továbbfejlesztését kívánjuk munkálkodni (...) különösen büszkék vagyunk arra, hogy európai szinten, Európa nagy nemzeteinek sikeres partnereivel kötöttünk olyan szövetséget, amely tisztában van a kontinensünk nyugati jellegéből adódó különleges felelősséggel.

Szándékaink szerint egyenrangú felekként és barátokként leszünk egy Európát szolgáló, pozitív változást hozó erő. patriotizmus a saját országunk és annak kultúrája iránt érzett büszkeség egy formája És csak az érti és tiszteli más emberek hazaszeretet, aki saját hazáját is megbecsüli”. Kitérnek arra is, hogy „a férfiakon és nőkön kívül - abszurd módon - több más nem is létezne, valamint hogy a baloldali érzékenyítési kísérletek eredményeként gyerekeink már fiatal korban elveszítik nemi identitásukat”, végezetül pedig nyomatékosítják, „Mi, a Patrióták Szövetsége azt akarjuk, hogy az Európai Unió a tényleges céljaira összpontosítson, azaz hogy a lehető legtöbb polgár számára biztosítsa a békét, a szabadságot, a biztonságot és a jólétet.”