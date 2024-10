- A grúz választási bizottság közölte, a szavazatok részleges újraszámlálása eddig nem hozott jelentős változást

választás;Grúzia;újraszámlálás;Grúz Álom;

2024-10-31 14:39:00 CET

A múlt hétvégi vitatott grúziai parlamenti választásokon leadott szavazatok részleges újraszámlálása megerősítette a kormánypárt győzelmét – közölte a választási bizottság csütörtökön az AFP francia hírügynökséggel.

Az MTI azt írja, a tájékoztatás szerint

a szavazóhelyiségek mintegy 12 százalékának és a szavazólapok 14 százalékának újraszámlálása „nem eredményezett jelentős változásokat a korábban bejelentett hivatalos eredményekhez képest”.

A testület megjegyezte, az újraszámlált szavazóhelyiségek mintegy 9 százalékában a végső eredmény csak nagyon kis mértékben változott.

Grúziában kedden jelentette be a központi választási bizottság, hogy részben újraszámolják a szombati választáson leadott szavazatokat, miután felvetődött a választási csalás gyanúja. Eszerint minden választókerületben 5, sorsolással meghatározott szavazókör eredményét ellenőrzik le. Hivatalos közlések alapján a folyamatot minden akkreditált grúz és külföldi megfigyelő megtekintheti. A grúz ügyészség szerdán közölte, hogy vizsgálatot indít a parlamenti választások eredményének feltételezett meghamisítása miatt. A hatóságok beidézték az ország elnökét, hogy részletezze a csalás vádját a szavazás győztesének kikiáltott kormánypárttal szemben.

Mint ismert, Grúziában az ellenzék nem fogadja el a szombati parlamenti választás hivatalos végeredményét, amely szerint Bidzina Ivanisvili milliárdos exkormányfő és Irakli Kobakidze miniszterelnök pártja, a Grúz Álom (Kotsebi) a szavazatok 53,93 százalékával nyert, így 89 képviselői mandátumot szerzett a 150 fős tbiliszi törvényhozásban. Második a Koalíció a Változásért lett 11,04, harmadik pedig az Egyesült Nemzeti Mozgalom (Natsebi) 10,17 százaléknyi szavazattal, 19, illetve 18 képviselői hellyel. Rajtuk kívül az Erős Grúzia (8,81%, 14 mandátum) és a Grúziáért (7,77%, 12 mandátum) lépte át az ötszázalékos küszöböt a 150 fős tbiliszi törvényhozás felé vezető úton. A két legnagyobb ellenzéki párt már jelezte, hogy a képviselői nem veszik át a parlamenti mandátumukat.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azonban már az egymásnak homlokegyenest ellentmondó exit poll eredmények után gratulált a grúz kollégájának, hétfőn pedig Tbiliszibe utazott egy kétnapos hivatalos látogatásra. Grúzia elnöke, Szalome Zorubasvili vasárnap jelentette be, hogy nem fogadja el a választási eredményeket, az ellenzéket pedig tüntetni hívta, a tiltakozók be is szóltak a magyar miniszterelnöknek. Kedd délután aztán Orbán Viktor és Irakli Kobakidze állt a nyilvánosság elé. A magyar miniszterelnök gratulált, majd közölte, hogy lesz még erről a választásról vita az Európai Unióban, de ezt a grúzoknak nem szabad komolyan venniük. Irakli Kobakhidze köszönetet mondott Orbán látogatásáért és a „minden területen gyümölcsöző” magyar-grúz együttműködésért. Orbán Viktor tbiliszi sajtótájékoztatója ezt követően kisebb káoszba fulladt.