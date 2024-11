- Adják-veszik a voksokat Moldovában

Oroszország;Moldova;elnökválasztás;voks;

2024-11-03 14:37:00 CET

A két héttel korábbi első fordulóban Maia Sandu a voksok 42 százalékát gyűjtötte be, Alexandr Stoianoglo 26 százalékot szerzett. A meccs mégsem lefutott, hiszen az első fordulóban 11 jelölt mérkőzött meg, a kiesők többsége pedig – akárcsak Oroszország – Alexandr Stoianoglo mögé állt be.

A pénteken nyilvánosságra hozott utolsó felmérések szerint Maia Sandu így is a választás esélyese, és meg is fogja nyerni azt rendkívül szoros eredménnyel, hacsak a Moszkva által támogatott erőknek nem sikerül megzavarniuk a választás tisztaságát. Márpedig ezért mindent megtesznek. A Radio Chișinău által ismertetett iDATA felmérés készítői a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tartják, hogy Sandu a diaszpóra szavazataival 51,1 százalékkal megnyeri a választást. Stoianoglo csak abban az esetben nyerhet, ha a diaszpórában élő moldovaiak nagyon alacsony számban élnek szavazati jogukkal. Az elnökválasztás első fordulójával egyidőben Moldovában referendumot is tartottak az EU-csatlakozásról, abban is a nyugati országokban élő moldovaiak szavazatai billentették át a mérleget az Európa párti erők oldalára.

Akárcsak az első fordulót, az utóbbi két héten zajlott kampányt is meghatározta az orosz beavatkozás. Moldovai sajtójelentések szerint ezúttal „buszoztatással” is számolni kell. Az Oroszországban élő moldovaiak számára a Moldovans in Russia nevű Facebook-csoportban légi és szárazföldi járatokat ígérnek Minszkbe, Bakuba vagy akár Isztambulba és Kisinyovba is, a repülőgépeket már kibérelték. Vlagyimir Szolovjov az egyik legismertebb orosz propagandista Telegram csatornáján azt az üzenetet tette közzé, hogy "veszélyben van az anyaország", és a moldovaiaknak el kell menniük szavazni. A poszton szerepel egy telefonszám, amelyen a moldovaiak elszállítást kérhetnek a moszkvai vagy minszki szavazóhelyiségekbe.

A chișinău-i hatóságok az első forduló előtt orosz ügynökök egész hálózatát buktatták le, moldovai bankszámlákra átutalt szavazatvásárlási pénzeket foglalt le. A Ziarul de Garda oknyomozó újság beépített munkatársakkal bizonyította a szavazatvásárlást. Az elmúlt napokban is több esetben léptek a hatóságok. A korrupcióellenes központ és ügyészség pénteken több helyen is házkutatást tartott választási korrupciós ügyekkel kapcsolatosan. Nyomozás indult, egy meg nem nevezett párt 12 tagját gyanúsítják szavazatvásárlással.

A rendőrség sajtóközleményben jelezte ugyancsak pénteken, hogy további 20 házkutatást végeztek több büntetőügy alapján, amelyek illegális finanszírozással és választási korrupcióval kapcsolatos tényeken alapulnak. Mindezt azután, hogy szerdán 30 házkutatás során 11 területi vezetőt vettek őrizetbe szavazatvásárlás gyanújával. Mindnyájan a Moszkva támogatását élvező, korrupcióért elítélt, külföldre menekült oligarcha, Ilan Sor pártjának politikusai. Sor nem indult a választáson, de Stoiangolót támogatja. Utóbbi a kampányban azt hangsúlyozta – „mértékkel” közelítené az országot az EU-hoz és bármikor kész lenne Vlagyimir Putyinnal találkozni.