- Nyolcra nőtt az újvidéki vasúti tragédia halottainak a száma, a miniszterelnök ígéretet tett a felelősök megtalálására

2024-11-01 16:45:00 CET

Legkevesebb nyolc ember életét vesztette, amikor pénteken nem sokkal 12 óra előtt Újvidéken beomlott az a vasútállomás előtti betonszerkezet– derül ki a Nova szerb portál cikkéből. A hatóságok több mentő-és tűzoltóegységet is a helyszínre vezényeltek, a vasútállomásnál több halottszállító autó is megjelent. Délután 3 óra körül két olyan emberről lehetett tudni, aki a romok alatt rekedt. Egyikük egy 14 éves kislány, akit délután 4 óra körül emeltek ki a törmelék alól. Őt hordágyon vitte el a mentő, ugyanúgy – írja a Blic –, ahogyan fél 5 körül azt a nőt is, aki szintén élve került elő.

Korábban két másik embert már korábban vittek kórházba. Egyiküknek mindkét lábát amputálni kellett.

A betonszerkezet alatti padokon ülve rengeteg ember várt vonatra vagy arra, hogy érte menjen valaki. Szem- és fültantanúk szerint az omlás hangja olyan volt, mintha felrobbantottak volna valamit. – Állandóan cseng a telefonunk, a szülők a gyermekeikről kérdeznek, de senkinek sem tudunk semmit sem mondani, amíg nincsenek végleges, biztos információink. Ilyen még soha sem történt, ez hatalmas tragédia és katasztrófa. Az összes mentőegységünk terepen van – idézi a Szabad Magyar szó a Nova egyik forrását. Milan Đurić városi polgármester és Ivica Dačić belügyminiszter azonnal a vasútállomásra sietett, és megy Aleksandar Vučić államfő is. Miloš Vučević miniszterelnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és ígéretet tett arra, hogy a tragédia felelőseit megtalálják.

Szombaton a halálos áldozatok emlékére gyásznapot tartanak Szerbiában.

Az újvidéki vasútállomás épületét – emlékeztet a Nova – a kínai állami cég, a China Communications Construction Company (CCCC) újította fel. Munkálatait 2021 októberében kezdték, a vasútállomást végül a 2022. április 3-i parlamenti választás előtti kampányban, a Belgrádot és Újvidéket összekötő gyorsvasút átadásánál 2022. március 19-én pedig Orbán Viktor és Aleksandar Vučić is megjelent. A két politikus aznap fél óra alatt tett meg a Belgrád–Újvidék távolságot a Soko, azaz Sólyom nevű gyorsvonattal. Magát az újvidéki vasútállomást ilyen-olyan felújítások miatt többször – a legutóbb 2024. július 5-én – is átadták valamiért.

Azokra a kérdésekre, hogy az újvidéki vasútállomás felújítása mennyibe került, sem a szerb építési és közlekedési tárca, sem a CCCC nem volt hajlandó választ adni. Hat évvel ezelőtt a Strabag–CCCC 2018 nevű konzorcium jelentkezett a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza, a Budapest–Kelebia vasútvonal felújítására. A CCCC-t a tőzsdén jegyzik, de többségi állami tulajdonban áll, a legnagyobb infrastruktúra-fejlesztő vállalat a Kínai Népköztársaságban.

A szerb legfőbb ügyészség jelezte, hogy mindent lépést megtesz a betonszerkezet beomlásához vezető körülmények feltárása érdekében.