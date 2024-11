- Úgy tűnik, az ígéret ellenére csak a balti EU-tagországok és néhány másik bojkottálhatja a jövő heti budapesti EPC- és EU-csúcsot

Európai Unió;bojkott;magyar elnökség;

2024-11-01 14:21:00 CET

Az országok döntő többsége részt vesz a magyar elnökség legfontosabb találkozóin Budapesten - írja a VSquare információ nyomán a 444.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az Európai Politikai Közösség (EPC) november 7-i csúcstalálkozóját, valamint az EU-s állam- és kormányfőinek november 8-i informális találkozóját csak a balti államok és néhány északi ország bojkottálhatja majd. Még Svédország és Lengyelország miniszterelnöke is eljöhet a magyar fővárosba több, a portálnak nyilatkozó diplomata szerint, bár azt hozzáteszik, hogy az utolsó pillanatban jöhet bejelentés visszalépésekről. A tisztviselők elmondása szerint az uniós vezetők azért vesznek részt a találkozókon, mert a napirendi témák – Ukrajna, a nyugat-balkáni országok EU-integrációja és Grúzia ügye - sokkal fontosabbak az Orbán-kormány elleni kifogásoknál.

Más kérdés, hogy Orbán Viktor alakítása Grúziában a vitatott október 26-i parlamenti választás után mennyire vágta ki a biztosítékot.

A portál megjegyzi, hogy az uniós vezetőknek itt nyílik lehetőségük először személyesen megvitatni az amerikai elnökválasztás eredményét. A VSquare által nyilvánosságra hozott fejlemény annak fényében is érdekes, mivel Orbán Viktor júliusi, úgynevezett „békemissziója” után több ország is jelezte, hogy a Magyarország által szervezett találkozókon legfeljebb alacsonyabb rangú tisztviselőkkel vesznek részt. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrel például nem is Budapestre, hanem Brüsszelbe hívta össze emiatt az informális külügyminiszteri találkozót.