- Késésben a magyar EU-elnökség, az európai parlamenti szakbizottságok nagy részében az Orbán-kormány még be sem mutatta a terveit

2024-11-02 07:58:00 CET

Az EU Tanács soros elnöki tisztét ebben a félévben ellátó magyar kormány tagjai mostanáig öt európai parlamenti bizottságban ismertették az elnökségi programot. Az uniós képviselő-testületnek 20 állandó bizottsága van és a tagállamközi Tanács irányítását ellátó ország miniszterei ezeknek legalább a háromnegyedét fel szokták keresni az első egy-két hónapban. Összehasonlításul: a soros uniós elnökséget ez év első felében betöltött belga kormány tisztségviselői januárban és februárban 17 parlamenti bizottságban prezentálták a programjukat, kettőben kétszer is.

Az igazsághoz tartozik, hogy a magyarok nem tudtak azonnal munkához látni, mert az Európai Parlament (EP) csak július közepén alakult meg, a bizottságai pedig a hó végén álltak fel. Orbán Viktor nyári „békemissziója” akkora felháborodást keltett a képviselő-testületben is, hogy sokáig az elnökségi események bojkottját fontolgatták. Végül az EP elnökéből és frakcióvezetőiből álló testület szeptemberben a szaktestületekre bízta, meghívják-e a magyar kormány tagjait, hogy tájékoztatást adjanak a terveikről. Parlamenti informátoraink szerint ezek többsége továbbra is napirendjére akarja venni a prezentációt, még akkor is, ha az elnökség túljutott a félidején. Bonyolította a szervezést, hogy kiderült: a következő Európai Bizottság tagjainak parlamenti meghallgatása számos helyen ütközik az előzetesen egyeztetett elnökségi beszámoló idejével.

A magyar miniszterek és államtitkárok szeptemberben és októberben az EP alkotmányügyi, környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági, fejlesztési, mezőgazdasági, valamint közlekedési és turisztikai bizottságában jelentek meg, hogy ismertessék az elnökségi programot. Gyűjtésünk alapján a fennmaradó szaktestületek közül egyetlen egyben, a kulturális és oktatási bizottságban sikerült megállapodni a prezentáció időpontjáról, ami december 2-3-án lesz. Ez azonban nem annyira program ismertetés, mint inkább tájékoztatás lesz az elvégzett munkáról. Hasonló várható azokban a parlamenti bizottságokban is, ahol még folyik az időpontegyeztetés a magyarokkal.

Mint a Népszava elsőként megírta, a külügyi és a nemzetközi kereskedelmi bizottságban a frakciók képviselői október közepén úgy határoztak, túl késő van ahhoz, hogy meghívják a tanácsi elnökség képviselőit.

Információink szerint a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságban nyár óta zajlottak az egyeztetések, végül a magyarok döntöttek úgy, hogy megvárják Orbán Viktor október 9-i beszédét az EP plenáris ülésén, és csak azután jelennek meg a képviselők előtt. A beszámolót november 12-re tűzték ki, de aztán kiderült, hogy el kell halasztani a biztos-jelöltek parlamenti meghallgatása miatt. A szakbizottságban nem adták fel, hogy napirendre tűzzék a témát, de időpontról még nem döntöttek. A gazdasági és monetáris bizottságban is tervbe van véve az elnökségi prezentáció, akárcsak az ipari, kutatási és energiaügyi bizottságban, de még nincs megegyezés a részletekről. Ugyanez a helyzet a foglalkoztatási és szociális, valamint a jogi bizottságban.

A regionális fejlesztési bizottságban november 5. lett volna a nagy nap, de a biztosjelöltek meghallgatása miatt itt is új időpontot kell találni. A nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság két dátumot is egyeztetett a magyar illetékesekkel, akik végül mindkettőt lemondták. Kértek ugyan új dátumot, amiről egyelőre nem született döntés.

Az állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságban is megtartották volna októberben a bel- és az igazságügyi miniszter beszámolóját, csakhogy a szaktestület tagjai ragaszkodtak hozzá, hogy azt összekössék egy másik meghallgatással, mégpedig a jogállamiság magyarországi helyzetéről. Emiatt egyelőre nincs újabb időpont.

Információkat kértünk az elnökség program szakbizottsági bemutatásáról a brüsszeli magyar állandó képviselettől is, de nem kívántak részleteket megosztani lapunkkal.