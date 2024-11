- Nincs pénz, a tankerületek idén is korlátozzák az iskolai kirándulásokat

oktatás;Magyarország;korlátozás;osztálykirándulás;tankerület;egy nap;

2024-11-02 05:55:00 CET

Ennek ellenére mégis vannak olyan intézmények, ahol nem hivatalosan szerveznek hosszabb kirándulásokat. Például egy budapesti iskolában a tanárok hatnapos, külföldi sítábort szerveznek, de mivel a tankerület nem támogatja a buszos utakat, az nem minősül iskolai szervezésűnek, így minden költséget a szülőknek kell állniuk.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a szakszervezet is számos jelzést kapott iskolákból, hogy a tankerületek nem engedélyezik az iskolai keretek között szervezett többnapos, ottalvós kirándulásokat. A korlátozás pedig nemcsak a külföldi, hanem a belföldi kirándulásokra is vonatkozik. Ilyenre már az előző tanévben is volt példa: a Népszava idén februárban írta meg, hogy a Külső-Pesti Tankerületi Központ iskoláiban kizárólag egynapos kirándulásokat engedélyeztek, amelyekre csak hétköznapokon lehetett sort keríteni.

Érdeklődtünk a tankerületekért felelős Klebelsberg Központnál (KK) és több tankerületi központnál is, hogy megtudjuk, idén egységesen korlátozzák-e az iskolai kirándulásokat, illetve a korlátozásoknak mi az oka, de csak kitérő válaszokat kaptunk. A KK azt írta, az iskolák a pedagógiai programjuk szerint szervezhetnek kirándulásokat, külföldi utak pedig országos programok keretében szervezhetők, mint a Határtalanul! Program vagy a Tempus Közalapítvány mobilitási programjai. Hozzátették: a szülők vagy tanárok által szervezett, tanítási időn kívüli fakultatív programok, mint a sítúrák vagy nyári táborok, nem hivatalos iskolai kirándulások, ezek engedélyezésében a tankerületek nem vesznek részt. A tankerületi központoktól azt a választ kaptuk, az intézmények a Pedagógiai Programjuk és az éves munkatervük alapján szervezik a kirándulásokat.

- Csakhogy az utóbbi időben a tankerületek már nem hagynak jóvá olyan pedagógiai programokat, amelyekben többnapos kirándulások szerepelnek – mondta Nagy Erzsébet. A PDSZ ügyvivője szerint ennek anyagi okai vannak: a többnapos, ottalvós iskolai kirándulásokon a szállás és az étkezés biztosítása mellett külön díjazás is járna a résztvevő pedagógusoknak. A hétvégkért pedig emelt díjazás jár, ezért több helyen azt is megtiltották, hogy az akár csak egynapos kirándulások hétvégére essenek. Az érdekvédő úgy véli, a tankerületek ezeket a költségeket akarják megspórolni.

- Volt olyan ügyünk, hogy a jóváhagyott pedagógiai programban szerepelt a többnapos kirándulás, a kollégákat mégsem fizette ki a fenntartó. Ezt szóba hoztuk egy minisztériumi egyeztetésen, ahol azt mondták, a tanár „szívességből” vitte a gyerekeket kirándulni, ezért nem fizettek. Ami nyilvánvaló hülyeség, egy hivatalos iskolai program nem lehet „barátságból” végzett munka – fogalmazott Nagy Erzsébet.

A PDSZ ügyvivője szerint gyakori, hogy a nem hivatalos iskolai kirándulásokon a szülők állják a tanárok költségét is, vagy ha van a csoportban egy allergiás vagy más betegségben szenvedő gyermek, akkor a tanár, mint a kísérője, ingyen utazhat, a szállást meg összedobják vagy belekalkulálják a költségekbe.