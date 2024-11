- Az univerzum véget érne, mielőtt megírják Shakespeare-összest a csimpánzok

Tudomány;univerzum;Shakespeare;majmok;csimpánzok;

2024-11-01 16:55:00 CET

Még ha a világ összes csimpánzának a világegyetem teljes élettartama a rendelkezésére állna, szinte biztos, hogy akkor sem tudnák leírni a Shakespeare-összest - állítja két ausztrál matematikus, aki megkérdőjelezte a végtelenmajom-tételt.

A végtelenmajom-tétel (infinite monkey theorem) szerint ha adott valamilyen előre rögzített szöveg, és egy majom korlátlan ideig véletlenszerűen ütögeti egy írógép billentyűit, akkor majdnem biztos, hogy előbb-utóbb ezt az adott szöveget is leírja - még ha az olyan összetett és értelmes is, mint például William Shakespeare teljes életműve.

A csimpánzok főemlősök, de a tétel jól szemlélteti a végtelen és a valószínűség kapcsolatát: ha egy véletlen eseményt végtelen sokszor ismétlünk, akkor annak valószínűsége, hogy bármely lehetséges eredmény előbb-utóbb megjelenik, közelít az 1-hez, vagyis biztosan bekövetkezik. A gondolatkísérlet jól szemlélteti a végtelen és a valószínűség kapcsolatát, de sokkal inkább elméleti jelentőséggel bír, a gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen.

Ausztrál matematikusok most félrevezetőnek ítélték a tételt – írja a The Guardian. Számításaik alapja az volt, hogy egy csimpánz körülbelül 30 évig, másodpercenként egy leütésnyit gépelt egy 30 karakteres billentyűzeten. A Franklin Open című folyóiratban publikált tanulmány szerint mindössze 5 százalék volt az esélye annak, hogy egyetlen főemlős véletlenszerűen leírja a banán szót az élete során. Viszonyításképpen: William Shakespeare életművében 884 647 szó szerepel, a banán pedig nincs köztük.

Megállapították, hogy az az idő, amelyik alatt egy gépíró csimpánz megalkotná a Shakespeare-összest, hosszabb lenne, mint a világegyetemünk teljes élettartama.

Az univerzum végéről alkotott teóriák közül jelenleg az úgynevezett hőhalál-elmélet (avagy maximális entrópia) a leginkább elfogadott, amely körülbelül egy googol, más néven tíz szexdecilliárd év alatt következik be, ami az 1-es számjegyből és az azt követő száz darab 0-ból áll.

A matematikusok csak ebből indultak ki, és még attól is eltekintettek, hogyan élnék túl majmok a néhány milliárd év múlva „összeroskadó”, vörös óriássá változó napot, amely más bolygók mellett Földet is elemészti majd.

Ez még csak nem is olyan, mint az egymillióból egy – mondta a New Scientistnek a tanulmány társszerzője, Stephen Woodcock, a University of Technology Sydney munkatársa. – Ha az univerzum minden atomja egy világegyetem lenne önmagában, akkor sem történne meg - tette hozzá.