Matematikusok szerint ha billentyűzetet adnánk az összes csimpánznak a Földön, a világegyetem végéig tartó idő sem lenne elég, hogy véletlenszerűen legépeljék William Shakespeare teljes életművét.
Én csak 1976-ban figyeltem föl rá, amikor ötvenhatos menekült rendező-barátom, Vas Róbert felkért, hogy készítsek néhány versfordítást „My Homeland” (Hazám) című filmjéhez, amelyik főleg angolra fordított magyar verseken keresztül próbálta bemutatni a huszadik századi magyar kultúrát és ehhez felkért olyan, akkor már neves színészeket, mint Judi Dench és Alan Bates.
Manapság nem jut elég idő és energia a pozitív érzelmeinkre. Sulykolják félelmeinket, tapasztaljuk a közélet dolgai iránti közönyt, a politikában a gyűlölködést, hallunk a gondjaikkal küszködőkről, a bizonytalanságban vergődőkről, kimerült páciensekről, kiüresedett párkapcsolatokról.
Tömörített Téli regét álmodott a színpadra Kulcsár Noémi koreográfus, aki feloldhatatlan ellentéteket jelenít meg.
Valószerűvé tenni III. Richárdot.
Jövőre Kafka-centenárium lesz. A világhírű írót a csehek mellett a németek és az osztrákok is magukénak érzik.
Szerdánként összeül a két gyerekkori barát, és műhelyükben közös életművet kalapálnak. Ők, Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba, a Pitymalló Kesely, amely – ahogy mondják – régi korok művein lakmározik. Nem állnak haptákban a tabuk előtt, céljuk a konvenciók feje tetejére állítása, amit most a Hamlearjükkel is bizonyítanak. Ebben a Hamletet vonják össze a Lear királlyal és a Bánk bánnal. A könyvalakban is megjelent mű szerzőpárosának felével, Győrei Zsolttal (jobbra) beszélgettünk.
Kínosak Londonból nézve Orbán Viktor Fidesz-miniszterelnök nagyhangú hősködései, melyek jó esetben csak mosolyt szülnek, mivel minden öniróniát nélkülöznek.
Az előadás csupa fájdalom és gyász. Siratja a morált, az emberséget, megmutatva, miként nyel el mindent a bűn és az árulás.
Izgalmas kísérletbe fogott Magács László, a TRIP vezetője. Kortárs írókat kért fel, hogy értelmezzék újra Shakespeare drámáit, illetve egy-egy jelenetét. Az új sorozat a Budapesti Tavaszi Fesztiválon debütált.
A világ legdrágábban elárverezett irodalmi mű rekordját beállító könyvritkaságot a becsült ár duplájáért vették meg a Christie's aukciósház New York-i árverésén.
Aki Shakespeare-parafrázisra számít Esze Dóra Ünnepi Könyvhétre megjelent új regénye, a Hotel Hamlet kapcsán, nagyon rafinált módon meg is kapja – de ennél jóval többet is! Például nem árt, ha járatos az Ulysses világában is. A dániai Helsingør városa Elsinore szállodájának vezetői posztjáról kipöccentik Hamletet, Claudius és Polonius urak pedig átveszik a hatalmat. Ezzel kezdetét veszi a téboly, a hotelben szolgáló horatiók és opheliák ugyanakkor felveszik a kesztyűt… A szerzővel viszont csak érintőlegesen beszélgettünk a szállodaipar visszásságairól.
Az idei Shakespeare Fesztivál mérlege összességében pozitív, bár voltak benne hullámvölgyek, de hullámhegyek is.
Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című darabját Béres Attila rendezi a szegedi Dóm téren. Az előadás pesti próbáján jártunk.
Valló Péter, a Radnóti Színház főrendezője azt mondja, a magyar lakosság általános műveltségi színvonala, tanultsága, fogékonysága, nyitottsága, szellemi frissessége, folyamatosan és radikálisan romlik. Shakespeare monumentális művét, a Téli regét állította színpadra, ami okot adhat áthallásokra. A premiert vasárnap este tartották.
Fölelevenedett a legenda, hogy Shakespeare nem egyedül írta minden színpadi művét, volt nem is titokban egy szerzőtársa, Christopher Marlow. Nagy-Britannia az idén emlékezik meg a költőóriás halálának négyszázadik évfordulójáról, és a minap ebből az alkalomból huszonhárom egyetemi professzor tette közzé ismét a The New Oxford Shakespeare oldalain a változatot, hogy bizony volt „társszerző” is, és nem csupán a VI. Henrik trilógiában.
Bereményi Géza Kossuth-díjas író-rendező Shakespeare királynője című művét mutatják be Udvaros Dorottyával és Rátóti Zoltánnal a főszerepben június 24-én a budapesti Városmajori Szabadtéri Színpadon.
Az internetre kerül William Shakespeare utolsó fennmaradt színdarabkézirata, amelyben a bárd egy Morus Tamás szájába adott szenvedélyes beszédben emeli fel hangját emberséges bánásmódért a menekültekkel.
Az ausztrál Justin Kurzel az ír-német Michael Fassbender és a francia Marion Cotillard főszereplésével vitte filmre Shakespeare legvéresebb tragédiáját, a Macbethet. A skót királydráma se nem történelmi, se nem mai, hanem időtlen történet a gátlástalan hatalomvágyról és a gyilkos félelemről.
Harmadik alkalommal rendezik meg a Színházi Egyetemek Miskolcon (SZEM) elnevezésű találkozót, a február 3-tól 8-ig tartó rendezvényt különleges, kísérleti, illetve Shakespeare által inspirált előadások mellett szakmai programok, workshopok színesítik.
Az elmúlt hétvégén a margitszigeti programok Shakespeare jegyében szerveződtek. A londoni Globe Színház társulata friss utazó előadásával, a Hamlettel érkezett a fesztiválra. Kifejezetten a fiatalokat szólította meg a Szentivánéji slam komédia, a margitszigeti víztoronynál pedig több kiállítás is nyílt Shakespeare a Szigeten tematikában.