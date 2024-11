- Tízezer katonát és rendőrt vezényeltek Spanyolországban az árvíz sújtotta Valenciába

Spanyolország;árvíz;természeti katasztrófa;Valencia;áradások;

2024-11-02 14:44:00 CET

Szombaton 211-re emelkedett a spanyolországi özönvízszerű esőzések okozta áradások halálos áldozatainak száma – jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök. Hozzátette, ötezer katonát, valamint ötezer rendőrt és polgárőrt vezényelt Valencia régióba, miután a helyiek bírálták a hatóságokat a természeti csapásra adott lassú válaszreakciók miatt – írja a BBC.

Pedro Sanchez elmondta, a hét eleji árvíz volt a legsúlyosabb természeti katasztrófa, amelynek Spanyolország „ebben az évszázadban” szemtanúja volt.

A hétfőn érkező ár utáni károk helyreállítása szombaton folytatódott, számos embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Valencia régióban edig nagyjából 1700 katona dolgozott az áldozatok felkutatásában és mentésében. Továbbra is érvényben van vasárnapig az időjárás miatti figyelmeztetés Spanyolország északkeleti és déli részén, valamint a Baleár-szigeteken is.

A legtöbben a Valencia tartományban fekvő Paiporta településen vesztették életüket, de rendkívüli időjárás súlyosan érintette még Kasztília-La Manchát is. A tragédia miatt csütörtöktől három napos hivatalos gyász lépett életbe az országban, az ottani árvízzel korábban több cikkben is foglalkoztunk: