Guinness-rekord;hüllő;krokodil;

2024-11-02 15:30:00 CET

Elpusztult a világ legnagyobb fogságban tartott krokodilja, írja a BBC. A Cassius nevű hüllő közel 5,5 méter hosszú volt, egy tonnát nyomott, és noha az életkorát pontosan nem lehet tudni, legalább 110 éves lehetett.

A hatalmas sósvízi krokodil azóta élt a Queensland partjainál fekvő szigeten lévő ausztráliai természetvédelmi központban, hogy az 1980-as években Észak-Ausztráliában befogták. Hatalmas termetével 2011-ben elnyerte a Guinness-rekordot a legnagyobb fogságban tartott krokodiljai között.

Nagyon idős volt, és úgy véljük, hogy tovább élt, mint vadon élő társai - közölte a Marineland Melanesia Crocodile Habitat a közösségi médiában.

A sósvízi vagy bordás krokodil (Crocodylus porosus) a világ legnagyobb élő hüllőfaja, amelynek a hímjei a 6-6,5 méter hosszúak is lehetnek az 1-1,5 tonna súlyuk mellett. Természetes élőhelyét a folyótorkolatok vidéke és a partvidéki mangrovemocsarak jelentik, de jól tűri a sós vizet, néhány példánya egy kilométerre is beúszik az óceánba, ahol a nagy cápákon kívül más nemigen támadja meg. Párzási és költési időszakban simán megtámadja a territóriumára merészkedő embereket is.