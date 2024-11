- Ellentmondásos toryvezér

Konzervatív Párt;toryk;pártvezér;Rishi Sunak;Kemi Badenoch;

A 44 éves Kemi Badenoch, 2017 óta Észak-Nyugat Essex parlamenti képviselője a toryk új elnöke. Robert Jenricket, Newark képviselőjét győzte le egy 2014-es időszaki választás óta, egy évvel ezelőtti lemondásáig bevándorlási ügyekért felelős államtitkár volt. Badenoch a toryk hatodik frontembere az eltelt kilenc év alatt. Rishi Sunak a katasztofális vereséggel végződött július 4-i parlamenti voks másnapján jelentette be lemondását a párt éléről. Utódlásának folyamata július 24. óta tartott. Az eredeti hat jelöltből kettőt szeptember első két hetében szavaztak ki a 121-re zsugorodott frakció tagjai. A szeptember végi pártkonferencián mutathatta meg magát magát a talpon maradt négy jelölt. A parlamentbe visszatérve újabb szavazásokkal október 8-án és 9-én szűkítették le kettőre a választási lehetőséget a képviselők. Mint már korábban megírtuk, megdöbbenést keltett, hogy az október 8-án még vezető, a legtapasztaltabb, a centrumot képviselő, magát a "normalitás" jelöltjének nevező James Cleverly, volt kül- és belügyminiszter alulmaradásával két, a párt jobb oldalán elhelyezkedő politikus között dőlt el a végső párbaj. Azóta sem tisztázódott, milyen taktikázás állhatott a meglepő fordulat mögött.

A Konzervatív Párt eddig 172 ezresre becsült tagsága 132 ezerre esett vissza. Majdnem 73 százalékos részvétel mellett Badenoch 57, Jenrick 43 százalékot kapott. Bár a két jelölt közötti 12 ezres különbség meggyőzőnek látszik, a valóságban szoros eredmény született. Amikor a tagság 2022-ben utoljára nyilváníthatott véleményt, Liz Truss 57,4 százalékot szerzett meg Rishi Sunak 42,6 százaléka ellenében, ami akkor 21 ezer voksot jelentett. A Sky News politikai szerkesztői, Beth Rigby és Sam Coates szerint a megosztott tagság nem volt boldog a választási lehetőséggel, az alternatívák közül az izgalmasabbat és nem a kiszámíthatóbbat ikszelték be. Badenochnak nem lesz könnyű elnyerni a konzervatív szimpatizánsok, de még kevésbé az ország rokonszenvét.

Amikor Badenoch először mutatkozott be a parlamentben 2017-es megválasztása után, " első generációs bevándorlónak" nevezte magát, azaz, ha a The Times állítása helyes, ő lett egy nagy nyugati politikai párt első "migráns" vezetője. A joruba etnikai csoporthoz tartozó szülei 1980-ban Nigériából Wimbledonba utaztak, hogy a létező legjobb egészségügyi körülmények között jöhessen világra. Ezzel brit állampolgárságra is szert tett. Első 16 évét Nigériában töltötte, majd a romló gazdasági-politikai viszonyok miatt visszatért Londonba, ahol tanulmányai végzése közben egy McDonald's étteremben dolgozott. Egyetemi tanulmányait a baloldali szellemi fellegvárnak tekintett Sussexi Egyetem műszaki tagozatán végezte el. Később jogi tanulmányokat is folytatott. Számos munkahelye közül hét évet töltött a királyi család által frekventált Coutts bankházban vagyonkezelőként. 25 évesen lépett be a Konzervatív Pártba. A 2016-os népszavazáson a Brexitre szavazott politikus Boris Johnson, Liz Truss és Rishi Sunak kormányaiban különböző beosztásokban szolgált, a választási kudarcot megelőzően az üzleti életért felelős miniszteri tárcát töltötte be. 2012-ben ment férjhez a neki "bölcsességet, stabilitást és lojalitást" biztosító Hamish Badenochhoz, egy a felső középosztályhoz tartozó, katolikus vallású és sikeres skót-ír bankárhoz. Három gyermekük van.

Kemi Badenoch ellentmondásos, megosztó személyiségnek számít. Woke-ellenes nézeteiről, gyakran sértő, meggondolatlan bemondásairól, pontatlanságáról, sőt lustaságáról egyaránt elhíresült. Vezetőválasztási kampányának sikere arra épült, hogy Renewal, Megújulás 2030 címen emlegetett projektje nem tartalmazott átfogó politikai víziót. Ahogy ezt megválasztását követő rövid beszédében is hangsúlyozta, "eljött az idő, amikor ki kell mondani az igazságot, be kell vallani, hogy hibákat követtünk el". Miután elismerését fejezte ki ellenfelének, Robert Jenricknek "energiája és elkötelezettsége miatt" és köszönetet mondott férjének kitartó támogatásáért, a Konzervatívok előtt tornyosuló feladatokról ejtett szót. Ezek "kemények, de egyszerűek, először is állandó elszámoltatásban kell tartani a kormánypártot, másodszor pedig a következő években fel kell készíteni a Konzervatívokat a hatalom visszavételére. Ehhez világos politikára és az annak végrehajtását szolgáló tervre van szükség" - szögezte le.

Rishi Sunak gratulált utódjának, szerinte "kiváló" vezető lesz belőle. Robert Jenrick sürgette pártját, hogy "egységesen támogassa" Badenochot a "borzalmas" munkáspárti kormány eltávolítása érdekében. Óvatosabb, sőt aggodalmat keltő volt a Jenricket támogató tory képviselő, Sir John Hayes, aki "legalábbis a közeljövőben az ellenzék vezére melletti kiállásra" bíztatott. A Munkáspárt elnöke, Ellie Reeves arra emlékeztetett, hogy Badenoch "részese volt az elmúlt 14 év káoszának". A túl magasnak tartott anyasági segélytől kezdve az autista gyermekekről megfogalmazott negatív kommentárjain keresztül a minimálbér ártalmasságáról kifejtett véleményei további zűrzavart vetítenek előre. A Munkáspártot támogató JK Rowling üdvözölte, hogy "olyan nő került az ellenzék élére, aki ki fog állni a nemen alapuló jogok mellett". Az új vezetőt az eddiginél nehezebb lesz elmozdítani tisztségéből. A jövőben a frakció tagságának 33, és nem 15 százaléka (18 helyett 40 képviselő) kell majd egy bizalmi szavazáshoz.