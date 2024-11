- Lincshangulat várta, sárral dobálták meg a spanyol királyt a halálos árvíz sújtotta Valenciában, Pedro Sánchez miniszterelnök gyorsan elmenekült

Spanyolország;árvíz;tüntetés;VI. Fülöp spanyol király;

2024-11-03 19:12:00 CET

Sárral és különféle tárgyakkal dobálták meg feldühödött tüntetők VI. Fülöp spanyol királyt és feleségét, Letícia királynét a Valencia tartományban található árvízsújtotta Paiporta városában. „Gyilkos!” „Szégyen!” – kiáltották közben - írja a BBC.

Videófelvételek készültek, amelyeken az látszik, hogy a király és a királyné sár borította arccal beszél néhány emberrel a feldühödött tömegben. Az elégedetlenség oka a Spanyolországot sújtó árvíz, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb pusztítását végezte, és több mint 200 ember életébe került. A tiltakozók az uralkodót tették felelőssé a természeti katasztrófára adott elégtelen hatósági válasz miatt. Bár Pedro Sánchez miniszterelnök és Carlos Mazón, a valenciai parlament elnöke is az uralkodói párral tartott, a két politikust a biztonságiak sietve evakuálták, amint kiderült, hogy el fog fajulni a helyzet. A menekülő kormányfő kocsiját kövekkel dobálták meg, be is törték az összes ablakát.

A katasztrófavédelem munkatársai azóta is kutatnak a mélygarázsokban és az alagutakban túlélők reményében és holttestek után. A képek tanúsága szerint a királyt esernyővel védte egy testőr a sártól. Letícia királyné láthatóan sokkot kapott.

Juan Bordera, a valenciai tartományi parlament képviselője „nagyon rossz döntésnek” nevezte a király látogatását a katasztrófa sújtotta térségbe. Carlos Mazón érthetőnek nevezte a népharagot, ugyanakkor méltatta a VI. Fülöp magatartását, amelyet példamutatónak nevezett. Pedro Sánchez egyébként szombaton további 10 ezer katonát, rendőrt és polgárőrt rendelt a területre. A kormányfő szintén elismerte, hogy az árvíz elleni védekezés elégtelennek bizonyult, súlyos problémák és hiányosságok történtek.

A kedden kezdődött áradás eddig legkevesebb 217 ember halálát okozta. Az árvíz sárral borította be a településeket, hidak összeomlását okozta, sokan ivóvíz, élelem, villany és alapvető közszolgáltatások nélkül maradtak. A halálesetek szinte mindegyike a Földközi-tenger partján fekvő Valencia régióban történt, csak Paiportában legkevesebb 62 halott van.