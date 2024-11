- Még mindig nem értik

nők;fogamzásgátlás;nők jogai;sürgősségi fogamzásgátlás;

2024-11-04 06:00:00 CET

Bárcsak gondolhatnánk Pesti Imre fideszes képviselő szavairól, hogy csak ügyetlen elszólás, az előző évezredből itt ragadt hímsoviniszta vélemény, ami véletlenül kicsúszott a száján, nem pedig a politikai közösségének valódi álláspontja. „Létezik a fogamzásgátlásnak egy olyan módja, amely nemcsak a nem kívánt terhességtől, hanem a nemi betegségektől is megvéd. Ha tehát el tud férni egy szemceruza vagy egy ajakrúzs, akkor szerintem egy ilyen eszköz is el tud férni” – indokolta, miért söpörték le a momentumos Orosz Anna javaslatát a sürgősségi fogamzásgátlók vény nélkül elérhetővé tételéről. Ha eltekintünk attól az egyébként lényeges ténytől, hogy Pesti Imre szerint a fogamzásgátlás kizárólag a nő feladata, még akkor is nyilvánvaló, hogy az egyébként belgyógyász és kardiológus képviselőnek fogalma sincs arról, hogy mit kell átélnie egy nőnek a magyar egészségügyben, ha esemény utáni tablettához szeretne jutni.

Honnan tudhatná? Például onnan, hogy az ügyet képviselő Patent Egyesület a politikusoknak – köztük Pesti Lászlónak – küldött levelében részletesen ismertette, hogyan alázzák meg az idősatuban lévő, kiszolgáltatott, segítséget kérő nőket, akik sürgősségi fogamzásgátlóhoz szeretnének jutni. Éppen ezért, aki teheti, inkább magánorvoshoz fordul, vagy a szlovák, vagy osztrák határ felé veszi az irányt, hogy egy ottani patikában vásárolja meg a szert.

Pesti Imre szerint ezzel szemben könnyű hozzáférni a gyógyszerhez, „csak el kell menni orvoshoz” – mintha nem tudná, hogy 2-3 napon belül szakorvoshoz jutni már önmagában felér egy mutatvánnyal Magyarországon –, és „maximum el kell viselni egy orvosi felvilágosítást”, ami egy eufemizmus a kioktatásra és a megalázásra, ami legtöbb esetben ilyenkor a nőkre vár.

Az, hogy a javaslat már azelőtt elbukott, hogy a parlament elé került volna, jól mutatja, hogy gondolkodnak a kormánypárti képviselők a nőkről és a fogamzásgátlásról. Még mindig nem értik, hogy nem attól lesz több gyerek, ha a nőket infantilizálják, és megnehezítik számukra, hogy maguk döntsenek a sorsukról.