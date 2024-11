- Emelkedik az éves parkolási díj Terézvárosban

Budapest;parkolás;Terézváros;parkolási díj;Soproni Tamás;

2024-11-04 11:16:00 CET

Jövőre az első gépjárműre 36 ezer, a két tonna saját tömeget meghaladó gépjárművek esetén 72 ezer forint lesz az éves parkolási engedély ára Terézvárosban – jelentette be Soproni Tamás VI. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki kerületvezető leszögezte, egy olyan beépített környezetben, mint Terézváros, mindennél nagyobb értéke van a közterületnek. „Olyan értéke, amit nehéz pénzben kifejezni, mégis csaknem mindenki fizet érte: a vendéglős, a könyvárus, a szálloda, a koncertszervező, mindenki, kivéve az autósok, akik ennek a területnek a legnagyobb részét használják” – hangsúlyozta.

Soproni Tamás kiemelte,

a kerületben tavaly a 6378 parkolóhelyre 8466 engedélyt igényeltek és adtak ki, azaz ha mindenki parkolna, akinek engedélye van, jóval túllógna a kocsisor a kerület határain.

az autósokra van optimalizálva a közlekedés, a közterületek kb. 85 százalékát ők használják, csak 15 százalék marad minden más funkcióra, járdára, parkra, játszótérre.

„Eljött az idő, hogy Budapest belső kerületei között Terézváros is rátérjen egy másik útra, és számos nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan enyhítsük a környezeti károkat, unokáink számára is élhető belvárost hozzunk létre. Ehhez pedig csökkenteni kell a belvárost használó autók számát úgy, hogy az eddigi ingyenes közterület használatot megszüntetjük, és 36 ezer forintos éves tarifát vezetünk be az első autókra. Ez havi szinten 3 ezer forintnak, azaz kevesebb mint 5 liter benzin árának felel meg” – írta a polgármester. Soproni Tamás közölte, mindezt a társadalmi igazságosságot szem előtt tartva teszik, azaz kedvezményekkel segítik a rászorulókat, és megfizettetik azt, „ha valaki az átlagosnál is többet, nagyobbat szeretne magának a közösből”.

A polgármester hozzátette, az éves parkolási engedélyekből befolyt pénzt a Terézváros 2030 program keretében az emberléptékű és emberarcú városfejlesztésre, a kizárólagos lakossági parkolás rendszerének fenntartására, valamint a kedvezményes társasházi parkolóhelyek biztosítására fordítják.