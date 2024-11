- Kilenc községtől 93 millió forintot sikkasztott a gyanú szerint a közös önkormányzat pénzügyese

utalás;önkormányzatok;letartóztatás;sikkasztás;pénzügy;Baranya;ügyintéző;

2024-11-04 16:04:00 CET

Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntettével gyanúsítják azt a nőt, akinek letartóztatását még október 30-án rendelte el a Pécsi Járásbíróság – ismertette a döntést a bírósági portálon hétfői közleményében a Pécsi Törvényszék.

A nyomozás eddigi adatai szerint a nő egy Baranya vármegyei közös önkormányzat pénzügyi ügyintézőjeként 2020. július 2. és 2024. július 5. között összesen 93 795 942 forintot utalt át jogosulatlanul a közös önkormányzat bankszámlájáról a saját bankszámlájára.

Az ügyintéző pedánsnak tűnt, a fenti időszakban, mintegy heti rendszerességgel – hóközi átutalás, fizetéselőleg, cafeteria, jutalom jogcímén – jogosulatlanul utalt a saját bankszámlájára. Mindezt azért tehette meg, mert kizárólagos rendelkezési jogosultsága volt a közös önkormányzati hivatal bankszámlája, valamint a közös önkormányzat által igazgatott további kilenc község folyószámlája felett 2005. február 16-tól kezdődően.

– A gyanúsítottról az is kiderült, hogy 12 évvel ezelőtt a munkatársa neve mellett a saját bankszámlájának számát tüntette fel, így a munkatársának havonta esedékes illetményét is megszerezte. A nő a pénzből mindennapi szükségleteit fedezte, bankkártyával vásárolt, illetve ATM-ekből is vett fel különböző összegeket. Azért, hogy cselekményeit leplezze, az önkormányzati hivatal központi e-mail címére érkezett bankszámlakivonatokat a saját e-mail címére továbbította, majd azokat a központi levelező rendszerből törölte, feletteseinek olyan papír alapú tranzakciós listákat adott, amelyeken a saját maga részére eszközölt utalások nem szerepeltek.

A nyomozó hatóság polgármesteri feljelentésre indított eljárást, ugyanis a gyanúsított 2023. december 14. és december 21. között összesen 53 millió forint utalt át a közös önkormányzati hivatal számlájára, feltehetően a jogosulatlan átutalások kompenzálására. Ezzel a nő a pénzügyi műveletek könyvelésére rendszeresített úgynevezett ASP rendszert is manipulálta. A gyanúsított a cselekmények elkövetését beismerte, azonban a bíróság figyelemmel a cselekmény jelentős és kiemelt tárgyi súlyára, szökés, elrejtőzés veszélyére, elrendelte a letartóztatást. A végzés ellen a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés érdekében fellebbezett, így az nem végleges.