Horvát rendőröket fegyvereztek le a magyarok (fotók)

Zoran Milanovic miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: Horvátország nem tartóztatja fel a menekülőket, a kormányfő burkoltan többször is arra utalt, hogy a magyar határ felé irányítják a menekülteket. A horvát befogadórendszer egy nap alatt összeroppant, a migránsokat megállás nélkül küldik buszokkal és vonatokkal a magyar határra, ahol rendőrsorfal és fegyveres katonák várják őket. Ezrek léphetik át a határt, a gyalogló menetet rendőrök kísérik. A Magyarországra érkezett menekültek még nem tudják, merre menjenek tovább, a reggeltől estig tűző napon álló emberek egyre dühösebbek, a feszültség folyamatosan nő. Kovács Zoltán és Bakondi György rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a magyar rendőrök 40 horvát rendőrt fegyvereztek le. A horvát belügyminiszter elismerte, hogy "volt valamilyen incidens". A fő képre kattintva galéria nyílik!