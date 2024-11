- Trikolór

Ausztria;Orbán Viktor;Osztrák Szabadságpárt;Herbert Kickl;

2024-11-05 06:00:00 CET

Sok víziót nem lehet felfedezni a magyar külpolitikában. Mindent a pillanatnyi érdekek határoznak meg, s már mintha nem is leplezné a kormányfő azt: az ország érdekeire magasról tesz, csak Brüsszel bosszantása, a Kremlnek, sőt már Észak-Koreának való megfelelés a célja. Mindent saját világhatalmi ambícióinak rendel alá, ami a mi szempontunkból tragikomikus: miközben a kormány az Európai Unió egyik legszegényebb országává züllesztette le Magyarországot, eljátssza azt, hogy a legnagyobb államokkal került egy szintre.

El sem tudjuk képzelni, mennyi pénz áramlott Magyarországról külföldre kizárólag azért, hogy Orbán Viktor erős emberként tűnjön fel több európai fővárosban. Csakhogy míg sok magyarral a propaganda révén sikerül elhitetni azt, hogy erős államnak tartják hazánkat külhonban, arra azért nem elegendőek a magyar adóforintok, hogy az európaiak gondolkodását is megváltoztassák. A kormányfő elérte ugyan azt, hogy valósággal dicsőíti őt például a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt, melynek elnöke, Herbert Kickl múlt héten fogadta Bécsben és egy közös dokumentumot is aláírtak, de Magyarország valójában csak veszít a nagy populista összeborulással. Az osztrák és a magyar kormány viszonya hűvösebbé vált, mint valaha, a hírek szerint a Karl Nehammer által fémjelzett Osztrák Néppárt nagyon megorrolt Orbánra múlt heti vizitje miatt. Mindent elmond erről, hogy Nehammer nem is fogadta a kormányfőt, ami rendkívül erős jelzés. Elképzelhető persze, hogy Orbán nem is akart találkozni osztrák kollégájával, de akkor ne csodálkozzunk azon, hogy lassan már tényleg minden uniós szereplőnek elege van a magyar kormányból, még annak az osztrák kabinetnek is, amely sokáig tolerálta Orbánék túlkapásait.

Az már csak hab a tortán, hogy amikor az FPÖ-s parlamenti elnök, Walter Rosenkranz fogadta miniszterelnökünket, köszöntésképpen eltávolította az uniós zászlót. Itthon az EU-s lobogó levétele már fel sem tűnne, Ausztriában azonban még hírértékű. Reméljük, odáig azért nem jutunk el, hogy Orbán jelenlétében az unió csillagos zászlaját tartósan az orosz trikolór váltja majd fel.