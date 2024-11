- A döntés hete várható Berlinben

Németország;Christian Lindner;koalíciós válság;Olaf Scholz;Robert Habeck;

2024-11-05 10:30:00 CET

Drámaira fordult a koalíció helyzete azt követően, hogy Chistian Lindner közzétette saját elképzeléseit arra vonatkozóan, miként lehetne beindítani a német gazdaságot. Az még nem jelentett újdonságot, hogy a tárcavezető nem egyeztetett sem a szociáldemokratákkal, sem a Zöldekkel, hiszen Olaf Scholz és Robert Habeck gazdasági miniszter is a saját útját járta, amikor a német gazdaság serkentésével kapcsolatos elképzeléseiket dolgozták ki. Lindner azonban olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek nyílt konfrontációval érnek fel a koalíciós partnerekkel szemben: az SPD számára elfogadhatatlan a szociális kiadások csökkentése, a Zöldek pedig hallani sem akarnak arról, hogy a korábbinál jóval enyhébb környezetvédelmi célokat fogalmazzanak meg. Lindner hétfőn az üzleti élet szereplőivel tárgyalt elképzeléseiről.

Scholz vasárnap este magához rendelte Lindnert a kancellár hivatalába, de megbeszéléseikről nem kerültek ki részletek. A konzultációk azonban hétfőn is folytatódtak, már Robert Habeck gazdasági miniszter jelenlétében. A dpa hírügynökség azt közölte, hogy a továbbiakban még akár két-három további fordulót is terveznek. Szerdán pedig összeül a koalíciós bizottság, amelyben az SPD, a Zöldek és az FDP pártvezetői, valamint az egyes parlamenti frakcióvezetők vesznek részt. Német lapértesülés szerint azonban valószínűtlen, hogy az egyes pártok már ezen a napon döntsenek az esetleges szakításról. Annál is inkább, mert egy mostani koalíciós válság az egész eurózónára is kihathat. Másfél hét múlva ugyanis a Bundestag költségvetési bizottságának a koalíció költségvetési tervezetéről kell döntenie. Az idei évben összességében mínuszban lesz GDP, bár a harmadik negyedévben váratlanul 0,2 százalékkal emelkedett. Ettől függetlenül szakértők a jövő évre is recessziót jósolnak. Bár a kormány minden szereplője új lendületet akar adni a gazdaságnak, az ezzel kapcsolatos elképzeléseik nagyon különböznek egymástól, s ez váltotta ki a jelenlegi vitát is.

Lars Klingbeil, az SPD társelnöke azt közölte, a német kormány a „döntések hete előtt áll”. Elmondta, Lindner javaslatait meg lehetne vitatni, és néhány törvényt esetleg újra is lehetne tárgyalni. Ugyanakkor leszögezte: Lindner olyan elképzeléseket fogalmazott meg, amelyeket már eddig is számos alkalommal elutasítottak. Az SPD számára elfogadhatatlan, hogy a gazdagoknak még több pénzük legyen, fejtette ki.