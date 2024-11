- Húzzuk ki az internetet a falból?

kiberbiztonság;HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat;Motherless ;

2024-11-05 13:20:00 CET

Ingyenes, regisztrációval látogatható előadás-sorozatot (HunCERTalks címmel) hirdetett a kiberbiztonság témájában, szakmabeliek és szakértők részvételével, de a mezei netezők számára is érdekes esetleírásokkal a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (HUN-REN SZTAKI) az ország legnagyobb, immár 60 éves múltra visszatekintő informatikai kutatóintézete. Az egyik nagy horderejű, a sajtót is bejárt ügy nemrégiben a Motherless pornó oldalé volt (lásd keretes írásunkat), de általános tapasztalat - amiről az első előadáson Rigó Ernő, a HUN-REN SZTAKI munkatársa is beszélt -, hogy mennyire elképesztően kreatívak a csalók, mi pedig mennyire elővigyázatlanok vagyunk, amikor akárcsak a Facebookon osztunk meg nyilvánosan személyes tartalmakat. Azt már talán sokan megtanulták, hogy mit nem ajánlott sem magunkról, végképp nem a gyerekeinkről kiposztolni a közösségi médiába, de a legújabb trend, amikor nem is mi magunk, hanem valaki más teszi a kínos vagy kárt okozó megosztást helyettünk.

Ezt később, Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Internet Hotline-jának osztályvezetője is megerősítette, jelezve, hogy a hozzájárulás nélküli közzététel már az egyik „legnépszerűbb” panasz náluk, és egyre növekszik az ilyen bejelentések aránya.

Elsősorban intim fotókat érint, amiben férfiak és nők egyaránt áldozatok lehetnek – gyakori eset, hogy egy korábbi partner él vissza az eredetileg közös megegyezéssel készített vagy kapott tartalmakkal, és zsarolni kezdi az exét, pénzt követelve a nem-megosztásért.

Ám ahogy a szakember hangsúlyozta, az NMHH által működtetett Internet Hotline nem hatóság, hanem közérdekű szolgáltatás. Ha bejelentés érkezik hozzájuk, csak kérni tudják a szolgáltatót, hogy vizsgálják meg az adott tartalmat, illetve bűncselekmény (például gyermekpornográfia) gyanúja esetén azonnal – egy munkanapon belül – értesítik a nyomozó hatóságot, leggyakrabban a Nemzeti Nyomozóiroda vagy az ORFK kiberbűnözés elleni főosztályát. Fontos is a gyors reagálás, mert egy-egy problémás oldal gyorsan átköltöztethető másik tárhelyre, és egyetlen illetéktelenül feltöltött fotó vagy videó percek alatt elterjed a neten. Csalár Dorina példaként említett egy esetet, amikor egy nő a róla készült kb. tíz fotó megosztását jelentette és 115 oldalcímet küldött be, ahol a képek elérhetőek voltak, végül 25 szolgáltatót kerestek meg, hogy ezen képek eltávolítását kérjék. (Miután teljes oldalakat nem tudnak átvizsgálni, url-t minden bejelentéshez mellékelni kell, ahogy a saját email-címet is, ennyiben nem anonim a bejelentés.) Gyakori az is, hogy ha a tartalmat például a TikTokról törlik, de azonnal felbukkan a YouTube-on vagy más oldalakon.

A Hotline nem bírságol, nem tiltathat le weboldalt sem, az egyik (átmeneti) sikerük volt a napiszar.hu oldal elérhetetlenné tétele, ám csak pár napig tartott, majd ezt is külföldi szerverre költöztették. Arra mindig odafigyelnek, hogy munkájuk során nem történhet áldozathibáztatás, mert nehéz ilyen bejelentést tenni, általában érzékeny ügyeket kezelnek.

A magyar hatóságok, a tárhelyszolgáltatók és civil szervezetek (Hintalovon Alapítvány, Kék Vonal, UNICEF stb.) mellett nemzetközi szövetségekkel, alapítványokkal és kibervédelmi platformokkal is együttműködnek, hiszen egy-egy netes jelenség szálai sokszor országhatárokon túlra vezetnek, és ahol egy gyerek érintett, például online szexuális bántalmazás érte, ott a legtöbb esetben további kiskorú áldozatok is előkerülnek. A nagy közösségi média-platformokkal is tartják a kapcsolatot, bár cége válogatja, hány lépcsőn kell átjutniuk, mire elérik, hogy emberrel és ne csak csetbottal tudjanak beszélni, és egyáltalán mi akad fenn a platform saját szűrőrendszerén. Csalár Dorina említette, hogy amikor a Liszt Ferenc repülőtéren hagyott bőröndöket sorsolt ki egy Facebook-oldal, elsőre nem gondolták aggályosnak a Metánál, de általában „másodfokon” már jobban odafigyelnek a jelzésükre.

Egyelőre négyen dolgoznak egy irodában, évi több ezer ügyön, amiből azért látható az is, hogy ez pusztán a jéghegy csúcsa, amit elérnek. Rengeteg visszaélés eleve bejelentetlen marad, sokan nem is tudják, hogy hozzájuk lehet fordulni.

Az érintetteknek mindig javasolják a feljelentéstételt is, illetve azt, hogy kérjék a kifogásolt tartalmak törlését a Google-kereső találatai közül.

Az utóbbi hónapokban hozzánk is begyűrűzött új trend a szexuális szolgáltatások hirdetése hamis Instagram-profilokon. Nem csak pucér képeket lopnak el (mentenek le maguknak) a csalók, elég egy bikinis vagy mosolygós fotó is. Ilyenkor az Internet Hotline munkatársai értesítik a Metát, hogy a hamis profilt törölje, szólnak a tárhely-szolgáltatónak, ahol a szexhirdetést közzétették, és remélhetőleg rövidesen törlik is. De még ha a fellépésük sikerrel is jár, ettől még azok a képek ott lapulnak valakinek az eszközén, amibe belegondolni is borzongató.

Az előadás végén a kérdések idején többen épp erre kérdeztek rá, lehetne-e más módszerekkel (például digitális vízjelekkel, vagy „fotó DNS”-sel) szűrni a jogsértő tartalmakat, mint pusztán bejelentésekre várni. Vannak persze ilyen irányú törekvések világszerte, de a csalók kreativitása ennél gyorsabban fejlődik, egyelőre egy lépéssel a fejlesztők előtt járva. Felmerült, hogyan védhetnénk meg jobban szülőként a gyermekeinket, „a gyerekeknek kellene megtanulni, hogy ilyen képeket nem készítenek”, javasolta valaki, akinek valószínűleg nincsen kamaszgyereke, vagy ahogy az egyik hozzászóló megfogalmazta kissé sommás megoldásként: „húzzuk ki az internetet a falból?!”