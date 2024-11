- Vádat emelt az ügyészség Jellinek Dániel ellen a számlagyáros ügyben

ügyészség;vádemelés;számlagyár;Jellinek Dániel;

Vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség Jellinek Dániel milliárdos vállalkozó ellen - közölte a vádhatóság a 24.hu szerint. A lap megjegyezte, a Győri Törvényszéken az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyárbotrányának büntetőpere kezdődött volna meg, a tárgyalást azonban a bíróság elhalasztotta, aminek az oka épp a vádemelés.

Kiderült ugyanis, hogy az ügyészség nem egyszerűen a vádlottak cseréjét kezdeményezte, hanem a milliárdossal szemben külön vádat emel a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyvédek többsége pedig kifogást emelt ez ellen, arra hivatkozva, hogy a tárgyalás nem folytatható, amíg Jellinek pozíciója nem tisztázott az ügyben, mert szerintük ez tisztességtelen volna. A számlagyáras ügy és az üzletember elleni vádak egyesítését kezdeményezték, a bíró pedig egyetértett ezzel, és ennek megfelelően elhalasztotta a tárgyalást, ami idén így már nem is folytatódhat.

A csaknem 300 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkező Jellinek Dániel úgy került a költségvetésnek négy és fél milliárd forint kárt okozó, ötven vádlottat felsorakoztató ügybe, hogy az érdekeltségében álló Indotek Csoport két vállalata is fiktív számlákat fogadott be a számlagyártól. A két társaságot (Mall Management Kft. és In-Management Kft.) apja és kollégája vezette a fiktív számlák befogadása idején, ezért velük szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétségével emeltek vádat, ám a vállalkozó magára vállalta az apja és kollégája terhére rótt bűncselekményeket, ezért az ügyészség velük szemben ejtette a vádakat.

Ma F. Zsolt fővádlott, a BKV és a CBA volt informatikai vezetője tett volna vallomást a Győri Törvényszék előtt. A szervezetre 2021 nyarán, nyolcvan helyszínen egyszerre csaptak le a hatóságok, ugyanis a vád szerint a bűnszervezet egy többszintű, takarítási és informatikai szolgáltatásokat nyújtó céghálózatot és számlagyárat működtetett. A nyomozók arra jutottak, hogy a kibocsátott fiktív számlákkal a csoport megrendelői jogosulatlanul csökkentették a fizetendő áfájukat, miközben a számlakibocsátó cégek nem végeztek valós tevékenységet.

Az ügyben egy olyan társaság is érintett, amelynek 288 millió forintot utalt a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium. Sőt, Pintér Sándor belügyminiszter köréig is elvezetnek a szálak, ugyanis egy nappal azelőtt, hogy a hatóságok lekapcsolták a bűnszervezet tagjait, Pintér bizalmasa, Tasnádi László cége lett a tulajdonosa annak a vállalkozásnak, amelyik a BKV informatikai rendszerét működteti. F. Zsolt ugyanakkor vádalku keretében több MSZP-s politikust is feldobott, akiket állítása szerint korábban lefizetett. Ez alapján gyanúsították, majd vádolták meg Horváth Csaba korábbi zuglói szocialista polgármestert és Tóth Csaba korábbi zuglói MSZP-s országgyűlési képviselőt, aki 280 millió forint kenőpénzt vett át a gyanú szerint. Vádat emeltek Baja Ferenc és Molnár Zsolt ellen is.