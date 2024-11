- Csaknem két éves mélyponton a forint, délben már 410-nél volt az euró árfolyama

euró;forint;dollár;zuhanás;amerikai elnökválasztás;

2024-11-05 13:31:00 CET

Huszonhárom havi mélypontra került a forint az euróval szemben az amerikai elnökválasztás napján, kedden nem sokkal 12 óra után 410-ig, fél százalékkal gyengült az euróval szemben a magyar valuta; egészen pontosan 409,99 forintnál járt, amire 2022 decembere óta nem volt precedens – írja a Portfolio.

A koradélutáni adatok szerint a dollárhoz képest is gyengül a fizetőeszközünk. Ahogy írták, forint már 376,4-ig „szúrt fel”, ami 0,3 százalékos napi gyengülést jelent, és belátható közelségbe került a 378 közeli 20 havi csúcs is. A közép- és kelet-európai térségben a lengyel zloty is leértékelődést mutat.

A háttérben elsősorban az amerikai elnökválasztás áll. Szakértők szerint amíg nincs értelmezhető eredmény, egyre óvatosabbak a befektetők, különösen akkor, amikor ennyire szoros a küzdelem. A zloty is gyengülése – olvasható a cikkben – azt igazolja, hogy régiós hatás is áll a magyar deviza gyengülése mögött. Ugyanakkor a zloty gyengülése kevesebb, mint fele akkora, mint a forinté. Ez viszont hazai tényezőkre utal: a vártnál rosszabb gazdasági növekedésre, a gazdasági és a gazdaságpolitikai bizonytalanságokra.

A forint egyébként már reggel 9 óra előtt gyengülni kezdett, 9 óra után már 375 felett járt a dollárral szemben, fél tízkor pedig már 409 forint fölött volt az euró.