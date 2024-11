- Kamala Harris Philadelphiában zárta a kampányt

Philadelphia;amerikai elnökválasztás;Pennsylvania;kampányrendezvény;Kamala Harris;USA 2024;

2024-11-05 15:15:00 CET

Kamala Harris több politikai gyűlést is tartott Pennsylvaniában, kampányának utolsó megállója pedig a Philadelphia Museum of Art volt a Rockyból ismert lépcsőkkel A demokrata elnökjelölt kampánystábjának egyik tagja szerint 30 ezren gyűlhettek össze, a rendezvényen pedig olyan sztárok is színpadra léptek, mint Oprah Winfrey, Lady Gaga és Ricky Martin.

Kamala Harris beszédében szavazásra buzdította a jelenlévőket, és azt mondta nekik, hogy ők fogják eldönteni a választás kimenetelét. Ő és a republikánus ellenfele is sok időt töltött Pennsylvaniában a kampány során, amely kulcsfontosságú csatatérállam az elnöki székért vívott harcban.