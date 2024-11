- Ürügyfakadás

rendeleti kormányzás;

2024-11-06 06:00:00 CET

Végeláthatatlan vészhelyzetben élük már több mint négy éve, amit a parlament fideszes többsége ismét meghosszabbított. Háború ide vagy oda, van épp elég bajunk, ami továbbra is indokolttá teszi még a kétharmaddal einstandolt parlament kiiktatását, avagy épp a gránitszilárdságú megkerülését is.

„Sajnos olyan helyzetet élünk, hogy az lenne a természetellenes, ha a veszélyhelyzet meghosszabbítására nem kerülne sor” – jelentette be Orbán Balázs a Hír TV-n, mint akinek a fordított haladási irány a normális az autópályán, mindenki más helikopter. A Helsinki Bizottság már korábban rámutatott, a négy év alatt kiadott több mint ezer kormányrendelet jó része nem is hozható összefüggésbe a vészhelyzet elrendelésének okaival. De ezek kedvéért csak nem helyezhették átmenetileg hatályon kívül a veszélyt, ami a Fidesz-mátrix őseleme, ez alapján bármiféle virtuális valóság megkonstruálható. Például, ha a hivatkozott ok mondjuk a tömeges bevándorlás veszedelme, ha épp nem forog fenn, az csak azért lehet, mert eképpen máris sikerült elhárítani. Kápíse?

Ezúttal talán épp az anyagi csőd lehet a legfőbb mögöttes ok, mert a Fidesz-KDNP által meglehetősen óvatlanul megfogalmazott Alaptörvény előírja, a költségvetésnek az államadósság csökkentését tartalmaznia kell. Csakhogy kilóg a seggünk a gatyából, a forint zuhan, mint a nyeletlen balta, izzadnak a tudósok a KSH-ban, hogy csakis a jó adatokat válogassák ki az ocsúból. A Bibliánál eddig csak a magyar költségvetést írták át többször, és ezt is csak a hit tartja össze. Meg a reménység, hogy nem jön egy erősebb világgazdasági fuvallat, ami a lombkoronasétányokkal aláácsolt, akkugyárakkal kibalanszírozott, kacsalábon forgó oligarchákkal megpakolt magyar nemzetgazdaságot beboríthatná, mielőtt még - Orbán Viktor szerint, és bár lenne igaza - jövőre kiegyenesedik.