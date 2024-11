- Ezer nap kevesebb cukorral

cukorbetegség;

2024-11-06 13:45:00 CET

Amerikai és kanadai kutatóknak a Science-ben megjelent tanulmánya szerint, ha az emberek életük első ezer napjában - a fogantatás napjától kezdve, valamint életük első két évében - megfelelően kevés cukrot kapnak, akkor a diabétesz és a magas vérnyomás kialakulásának veszélye nagy mértékben csökkenthető. A méhben töltött idő önmagában egy harmadával csökkenti ezek megjelenésének kockázatát. A tudósok az Egyesült Királyság Biobankjának adatait használták: 38 ezer olyan középkorú emberét, akik a háború utáni jegyrendszer idején (1942) fogantak és születtek, és 22 ezer olyanét, akik nem sokkal ennek megszüntetése (1953) után. Kiderült, hogy a cukorfogyasztás akkori kényszerű visszafogása - egyébként épp a mai étrendi ajánlásoknak, 40 gramm naponta megfelelően - 35 százalékkal csökkenti a 2. típusú cukorbetegség és 22 százalékkal a magas vérnyomás kockázatát a középkorúak (Angliában és Amerikában ezt 45-65 év közé teszik) körében. Emellett az alacsonyabb cukorbevitel e betegségek megjelenését - ha meg is jelenik - 2-4 évvel csökkentheti. A korlátozások feloldása után a fogyasztás 80 grammra nőtt.

Ami a kutatások szempontjából fontos volt, hogy ez más élelmiszerek esetében nem történt meg, így a hirtelen megnőtt cukorfogyasztás idején fogantak és születettek megbetegedési adatai releváns módon vethetők össze a korábban születettekével. Az NHS, a brit nemzeti egészségügyi szolgálat szerint a napi ajánlott cukorfogyasztás 30 gramm - 16 teáskanálnyi -, ez a szükséges napi kalóriabevitel öt százaléka: ezt ételek, italok, természetes méz, édesítetlen gyümölcs- és zöldségitalok tartalmazhatják.

A négy éven aluliak számára jelenleg nem létezik ilyen ajánlás, de azt tanácsolják, hogy ők is kerüljék az édesített italokat és a hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszereket. “Mindannyian szeretnénk egészségesebbek lenni, a hozzáadott cukor csökkentése lehet az első lépés. Azonban ez távolról sem könnyű, mivel mindenhez adnak cukrot, még a bébi- és kisgyermekek számára készült élelmiszerekhez is, miközben a tévéreklámok cukros nassolnivalókkal bombázzák őket” - mondta a Guardiannak Tadeja Gračner, a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője. “Miközben a szülőket és gondozókat egyre táplálkozástudatosabbá tesszük, a gyártókat is elszámoltathatóvá kell tenni, hogy egészségesebbé alakítsák át a bébiknek készített termékeik összetételét. Szabályozni kell a hirdetési piacot és az árakat is” - tette hozzá Gračner.