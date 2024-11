- Donald Trump izgul, az is lehet, hogy győzelmet hirdet a hivatalos eredmény bejelentése előtt

USA 2024;

2024-11-05 17:18:00 CET

A színfalak mögött Donald Trump nem viselkedik olyan arrogánsan, mint a nyilvánosság előtt – hívta fel november 2-i hírlevelében az Axios –, erre utalnak legalábbis azok a szivárgó információk, amelyek szerint a republikánus elnökjelölt keményen hajtja a stábját, a tanácsadóit folyamatosan kérdésekkel bombázza, nem is beszélve azokról a hajnali telefonhívásokról, amelyekben arról faggatja a tanácsadóit, szerintük győzni fog-e az elnökválasztáson vagy sem.

A CBS szerint a republikánus elnökjelölt arról is folytatott belső tárgyalásokat, hogy 2020-hoz hasonlóan most is hirdessen győzelmet még a hivatalos eredmény bejelentése előtt. Egyik tanácsadója, Jason Miller az amerikai televízió kérdésére hétfőn nem is cáfolta ezt, csak annyit mondott, megvárják, amíg Donald Trump átlépi a 270 elektor megszerzése jelentette határt. Arra a kérdésre, hogy kinek a számítása szerint, a tanácsadó nem adott egyértelmű választ, csak azt mondta, akkor, amikor biztosak lesznek ebben.

Donald Trump az előző elnökválasztás másnapján, 2020. november 4-én hajnali fél 3-kor hirdetett győzelmet. Négy nappal később, 2020. november 7-én szombaton derült ki,. hogy Joe Biden nyert.