Donald Trump;amerikai elnökválasztás;

2024-11-05 17:57:00 CET

A republikánus jelölt is leadta szavazatát a a floridai Palm Beachen, nem messze a Mar-a-Lago-i kúriájától – írja a The New York Times. A volt elnök feleségével, Melania Trumpal érkezett a szavazókörbe. Miután leadta voksát, az újságíróknak azt mondta: „nagyon megtisztelve” érzi magát, hogy hosszú sorok állnak a szavazófülkék előtt. Valószínű, hogy saját magára adta le voksát.