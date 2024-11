- Az IDF evakuálási parancsot adott ki a Gázai övezet északi részére, ahol egy hétfő éjjeli légicsapásban legalább 30-an meghaltak

Izrael;Hamász;halálos áldozatok;evakuálás;légicsapás;Gázai övezet;

2024-11-05 17:41:00 CET

Palesztin hírforrások szerint izraeli légicsapás újabb két házat ért hétfőn késő este a Gázai övezet északi részén lévő Beit Lahia városában, ahol az Izraeli Védelmi Erők (IDF) hadműveletei folytatódtak, és a WAFA palesztin hivatalos hírügynökség, illetve a Hamász által felügyelt helyi média, valamint orvosok jelentése szerint legalább 20-an meghaltak – számolt be a történtekről a Reuters, hozzátéve, további tíz ember az enklávé középső részén vesztette életét két egymástól független izraeli támadásban. A The Guardian jelentése szerint a támadásokban civilek és legkevesebb két gyermek is meghalt.

Kedden az IDF új evakuálási parancsot adott ki kedden a Gázai övezet északi részére, az előző esti csapásokról részleteket ugyan nem közöltek, csak annyit, hogy „kiküszöbölték a terroristákat” a Gázai övezet középső részén és Dzsabália térségében.

Az északi rész azért kerülhet most ismét izraeli célkeresztbe, mert a hadsereg állítása szerint ott fegyvereket és robbanóanyagokat is találtak. Repülőgépekről szórólapokat dobtak le Beit Lahija felett, s arra figyelmeztették a lakosságot, hogy dél felé hagyják el a várost, különben az életüket kockáztatják.

Közben az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egyik tisztviselője bejelentette, hogy több mint száz beteget is evakuálnak Gázából, köztük traumás sérülteket és krónikus betegségekben szenvedő gyerkeket. – A Kerem Shalom átkelőn keresztül utaznak Izraelbe, majd onnan repülővel az Egyesült Arab Emírségekbe, többen pedig Romániába – mondta Rik Peeperkorn, a WHO megszállt palesztin területért felelős képviselője.