- Make America Laugh Again

USA 2024;

2024-11-05 18:28:00 CET

Az Egyesült Államokban sokan az udvaron vagy egyszerűen az út mentén felállított transzparenseken nyilvánítanak politikai véleményt, a USA Today pedig hoz egy kis összeállítást arról, ezeken ki hogyan próbálja meg oldani az egyébként elég kemény elnökválasztási kampány feszültségeit.

E szerint a New Hampshire-i Goffstownban egy 41 éves honlapfejlesztő fogta magát, és egy Trump-féle MAGA-plakát alá odacsempészte a sajátját, amely így hangzik: Andy Brown vagyok. Nem indulok semmiért, csak akartam egy saját plakátot. Eközben a coloradói arvadában két négylábú elnökjelölt is indul, Mollie, egy labrador és Chloe, a szomszéd terrier. Programjuk is van: Kevesebb mókust, több nassot!