- Hatalomátvételre készülő neonácikat tartóztatták le Németországban

Németország;Lengyelország;neonácik;etnikai tisztogatás;nemzeti szocializmus;hatalomátvétel;szélsőjobboldali csoport;

2024-11-05 17:42:00 CET

A német rendőrség letartóztatta egy szélsőjobboldali terrorszervezet nyolc feltételezett tagját, akik a gyanú szerint a keleti régiók fegyveres elfoglalását tervezték egy náci ihletésű rezsim létrehozása érdekében, a nemkívánatos csoportokat pedig szükség esetén "etnikai tisztogatás" révén távolították volna el - írja a The Guardian.

A műveletben mintegy 450 rendőr vett részt, és 20 helyen hajtottak végre házkutatást az üggyel összefüggésben, köztük Ausztriában is. Az ügyészség azzal gyanúsítja a vádlottakat, hogy a Szász Szakadárok (Sächsische Separatisten) nevű belföldi terrorszervezethez tartoznak, amely szerintük legkésőbb 2020 novemberében alakult meg.

"Ez egy 15-20 főből álló militáns csoport, amelynek ideológiáját rasszista, antiszemita és részben apokaliptikus eszmék jellemzik" - áll az ügyészség közleményében. Az ügyészség szerint a szervezet tagjainak meggyőződése, hogy Németország az összeomlás szélén áll, és elutasítják a liberális demokratikus berendezkedést.

A csoport a pontosabban meg nem határozott „X napon” át akarta venni a hatalmat Szászországban, hogy nemzeti szocialista kormányzati és társadalmi struktúrákat alakítson ki.

Nyolc embert vettek őrizetbe, köztük kiskorúakat is, a szervezet vezetőjét Lengyelországban fogták el, írja az MTI. A hatóságok szerint a szervezet az elmúlt években folyamatosan készült az erőszakos hatalomátvételre, harci kiképzéseken vett részt, katonai felszereléseket szerzett be és lőfegyverek használatát is gyakorolta.