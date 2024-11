- Február óta csapvíz nélküli épületben dolgoznak a debreceni katódgyár mérnökei

Debrecen;csapvíz;vécé;katódgyár;

2024-11-05 18:54:00 CET

Február óta egy még át nem adott, használatbavételi engedéllyel nem rendelkező, folyó csapvíz nélküli épületben végzik a munkájukat az EcoPro debreceni katódgyárának bizonyos dolgozói, köztük mérnökök is - írja a Telex. A lap információi szerint

csapvíz hiányában a dolgozóknak az udvaron felállított toitoi vécéket vagy konténermosdókat kell használniuk, az épületben vizet ballonokból lehet venni, a szennyvizet vödrökben gyűjtik.

Mint arról korábban beszámoltunk, a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója, az EcoPro 2021-ben jelentette be, hogy Debrecenben építi fel első Dél-Koreán kívüli üzemét. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt közölte, hogy a 280 milliárd forintos debreceni beruházásához a magyar kormány 30 milliárd forintos támogatással járul hozzá.

Az üzemet tavaly kezdték el építeni, a tervek szerint jövőre lesz kész, de a cég már tavaly elkezdte a toborzást. A lap azt írja, a magyarországi leányvállalatnak mostanra több mint 100 alkalmazottja van, akiket idén februárban költöztettek be a szóban forgó épületbe. A lap információ szerint a cégen belül is tudják, hogy nem szabadna ott irodákat üzemeltetni, hiszen még nem vezették be a vizet, így az építési területnek számít.

A vállalat azt írta a Telexnek, hogy az építkezéseken és más épülőfélben lévő ingatlanoknál gyakran előfordul, hogy a vízellátás és csatornázás még nincs kiépítve, vagy ideiglenesen nem áll rendelkezésre. Emiatt használnak most mobilvécéket (ToiToi) és konténeres mosdókat. „Ezek a megoldások ideiglenesek, amíg nem kapjuk meg rövid időn belül a vízjogi engedélyt Debrecen városától. Az engedély már folyamatban van” - írták, hozzáfűzve, ez egy általános gyakorlat az építkezések során, mely biztosítja a munkahelyi higiéniai követelmények betartását, még akkor is, ha az épület infrastruktúrája még nem teljes. Az EcoPro szerint az irodai dolgozók nem végeznek munkát az építkezési területen, ők az építkezés mellett felépített konténerirodákban vannak. A lapnak nyilatkozó dolgozó azonban állítja, ez nem fei a valóságot, szerinte a HR-t leszámítva minden részleg a gyár központi irodaépületében van elhelyezve, amelynek a használatba vételére a cég még nem kapott engedélyt.