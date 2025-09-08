Az egészségügyi államtitkár diadalként számolt be róla, hogy „most már az összes korlátozást fel lehet oldani, nem csupán tisztálkodásra, hanem ivásra is alkalmas a csapvíz a Fejér Vármegyei Szent György Oktatókórház B épületében”. Az intézményben több mint egy hónapig ihatatlan volt a csapvíz.
A probléma okának felderítése érdekében azonnali, mindenre kiterjedő vízmintázási programot hajtanak végre.
A Tisza Párt elnökét a gyermek édesanyja tájékoztatta arról, hogy miután elhagyták az intézményt, ő és a kislánya is megbetegedett.
A csatorna úgy tudja, hónapok óta teljesen üresen áll az intézmény új szárnya, melynek a kivitelezését Mészáros Lőrinc egyik cége végezte.
Egy használatbavételi engedéllyel nem rendelkező épületben rendeztek be irodát a debreceni üzemben, csapvíz hiányában a dolgozók csak mobilvécébe mehetnek.
Az önkormányzat gyakorlatilag tehetetlen.
Rendkívül alacsonynak találták a kutatók a gyógyszerszennyezettség koncentrációját, de azt nem tudják, mikor válik kockázatossá a természetes vizeket érő egyre jelentősebb szennyezés.
A vízellátás helyreállításáért a szakemberek fertőtlenítik a rendszert.
Volt, ahol a határérték kilencszeresét mérték, az eredmény mellé azt írták: a víz nem iható, ne fogyasszák és ne is főzzenek vele, fogyasszanak inkább palackos vizet.
Jellemzően a régi épületekben mutatható ki határérték feletti ólomkoncentráció.
Adjanak díjtalanul vezetékes ivóvizet az éttermekben – javasolja az Európai Bizottság. Ezzel nemcsak sok pénzt takaríthatnának meg a fogyasztók, de a rengeteg műanyag palack nem növelné a hulladék mennyiségét.
Az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) jelentése szerint Európa több országában, köztük Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában sem ajánlott a csapvízből inni – írta a privatbankar.hu. A Magyar Víziközmű Szövetség (Mavíz) honlapján cáfolta az amerikai jelentést.
A mostani kánikulában nélkülözhetetlen a megnövelt folyadékbevitel. De mindezt milyen forrásból?