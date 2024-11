- Hallgassuk a Népszavát! - 2024. november 6.

A mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva olvasóink meg is hallgathatják a napi lapszám vezető írásait. Mindössze két kattintás, és Szabolcs már olvassa is egymás után a kiválasztott cikkeket. Egy listán pontosan jelezzük a hangfájlban szereplő anyagok címét és kezdési idejét.

Minden november 5-én szerte Nagy Britanniában a Guy Fawkes-napon, avagy a tábortüzek éjszakáján arra emlékeznek, hogy 1605-ben Londonban leleplezték az I. Jakab angol király elleni lőporos összeesküvést, melynek egyik résztvevője volt Guy Fawkes, kinek arcképe az Anonymus-maszkot is ihlette. Az ünnep okán egy héten át legálisan használhatók a pirotechnikai eszközök, köztük tűzijáték rakéták, petárdák Skóciában is. Évről évre egyre jobban eldurvul az egyhetes piroparádé, a fociultrák és az agresszív suhancok már a rohamrendőrökre is rátámadnak, a Scotland Police jelenleg is teljes készültségben van, hogy az erőszakhullámot féken tartsa. Skóciában élő szerzőnk, Fekete Valér Sior nem csak szemtanúja volt, áldozatává is vált egy utcai támadásnak.