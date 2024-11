- Holdutazó

Szijjártó Péter;repülés;

2024-11-07 06:00:00 CET

181 millió forintért bérelt luxus magángépet az állam a külgazdasági és külügyminiszternek júniusban, amikor Szijjártó Péter kétnapos villámlátogatásra utazott a Fülöp-szigetekre és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságba – derül ki az Átlátszó közadatigényléséből. Az oknyomozó újság a hivatali út részleteiről kérdezte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, de csak a következő egymondatos miniszteri választ kapták: hogy odaérjek.

Voltaképpen az egész hírből csak a válasz érdekes: vajon miért engedi meg magának Szijjártó, hogy egy ilyen pofátlan mondatocskával reagáljon a kérdésre? Arról a magyar külügyminiszterről beszélünk, aki tavaly már szeptember közepére repült annyit, mint a Föld és a Hold közötti átlagtávolság. Szóval nyugodtan állíthatjuk: ez az ember már a Holdról is látszik. Vagy legalábbis azt hiszi magáról, hogy látszik. Hogy olyan fontos küldetése van, amellyel átalakítja az egész világot, hogy a szerepe sokkal jelentősebb annál, mint amit egyesek tulajdonítanak neki. Arról persze vajmi keveset tudunk, hogy milyen diplomáciai vagy gazdasági hasznot hozott a nyolcfős küldöttség fülöp-szigeteki útja, mint ahogy általában keveset tudunk Szijjártó utazásainak valódi eredményeiről. Egyelőre csak azt látjuk, hogy a magyar kormány – és általa az ország – reputációja a mélyponton van, főként azokban az országokban, amelyekben még adnak valamit a demokráciára, a jogállamiságra. Kétségtelen, más helyeken – mint olvashatjuk, például Észak-Korában – nagy a respektje Orbán Viktornak, és a szárnysegédje is barátnak mondhat sok-sok diktátor-kiszolgálót. Ezekben az országokban Magyarország nagyobbnak, jelentősebbnek látszik, vezetői hatalmasabbnak tűnnek, olyanoknak, amelynek és akiknek komoly befolyása van a világ dolgaira. Szijjártót nyilván a Fülöp-szigeteken is megsüvegelték, márpedig ez megér nekünk közel kétszáz milliót. Főként az, hogy odaért.