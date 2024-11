- Bejelentették, januártól One márkanév alatt egyesíti távközlési szolgáltatásait a 4iG

Vodafone;telekommunikáció;névváltoztatás;Antenna Hungária;DIGI;távközlési szolgáltatás;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

2024-11-06 16:16:00 CET

A 4iG Csoport 2025. január 1-től ONE márkanév alatt egyesíti telekommunikációs kereskedelmi szolgáltatásait. A Vodafone Magyarország, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech lakossági és nagyvállalati távközlési szolgáltatásai ettől kezdve kizárólag One márkanév alatt jelennek meg a piacon.

A cégcsoport szerdai sajtóeseményen jelentette be, hogy január 1-jétől kivezeti a magyarországi piacról a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat, és a társaságok ezt követően egységesen One márkanév alatt nyújtják lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásaikat. A One márkanév alatt működő vállalatok 2025. év második feléig beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be. A közlemény szerint ezzel Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalata jön létre.

A sajtóeseményen arra is felhívták a figyelmet, hogy a márkaváltás során a jelenlegi ügyfelek szerződései és szolgáltatásai változatlan formában folytatódnak. A Vodafone és DIGI ügyfeleket nem érinti a márkaváltás miatt automatikus csomag- vagy tarifaváltás, a meglévő szerződéses feltételek változatlanok maradnak.

Idén szeptemberben írtunk arról, hogy formálódik a kétpólusú távközlési piac Magyarországon, a két meghatározó szereplő pedig a Magyar Telekom és a kormányközeli 4iG lehet. 2022 augusztusában jelentette be a kormány, hogy a magyar állam a 4iG-vel közösen fel fogja vásárolni a Vodafone Magyarországot. A tranzakció 2023 januárjában, a hírek szerint mintegy 660 milliárd forint körüli összegért került tető alá. A többségi tulajdonos lett a 4iG, míg 49 százalékban a magyar állam is beszállt. Az elmúlt év nyarán beszélt először arról Jászai Gellért, a 4iG elnöke, hogy nevet vált a Vodafone. A Inforádió Aréna műsorában a ONE márkanevet is bejelentette, ám a megjelenés időpontját nem nevezte meg.