- Formálódik a kétpólusú távközlési piac Magyarországon, a két meghatározó szereplő a Magyar Telekom és a kormányközeli 4iG lehet

GVH;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

2024-09-07 10:50:00 CEST

A napokban felkerült a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) oldalára a 4iG Nyrt.-t érintő, egy összefonódást lehetővé tévő határozat. E szerint a ONE-Telecom Kft. a Vodafone Magyarország Zrt. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. vezetékes távközlési hálózat üzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó üzletágainak egy cégbe szervezése kapcsán nem tartanak szükségesnek további vizsgálatot, azaz a GVH részéről megtörténhet a fúzió a vállalatcsoporton belül.

A társaság kérdéseinkre úgy reagált, hogy a hivatali határozat a „field force service” (ffs) szolgáltatások egy cégbe történő koncentrációjára vonatkozik. Az ffs jelen konkrét esetben az ügyféligények kiszolgálását biztosító, többek között új ügyfelek bekötését, az üzemeltetést, a karbantartást, hibaelhárítást, vagy akár a bővítést felölelő szolgáltatási kört takarja. Ez a folyamat részben kapcsolódik a cégcsoport átalakításához. Hozzátették: lépéseiket ebben az ügyben a gazdasági racionalitás vezérli.

Mindez egy újabb eleme annak, amely szerint a 4iG alatt lévő társaságokat egy átalakítási program részeként infrastrukturális, illetve kereskedelmi cégekké válasszák szét, 2025 első felére. Az átalakulással tevékenységeiket a 4iG Nyrt. alatt négy vállalatba szervezik.

A hazai vezetékes és mobiltávközlési kereskedelmi szolgáltatásokat ONE márkanév alatt egyesítik – ahogy arról korábban a Jászai Gellért, a 4iG elnöke beszélt -, a távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközöket, továbbá az űr- és védelmi ipari befektetéseinket is egy-egy holdingba szervezik, illetve leválasztják az anyavállalatról és önálló cégbe szervezik az informatikai szolgáltatásokat is.

Az iparágra rálátó forrásunk felvetette, hogy a GVH mostani határozata egy olyan hosszútávú folyamat első eleme is lehet, amelynek a végén a vezetékes szolgáltatás részleg akár piacra dobható lesz. Egy ilyen értékesítést firtató kérdésünket azonban egyértelműen cáfolták: a „vezetékes szolgáltatásainkat nem tervezzük értékesíteni.”

A ONE márkanévre vonatkozó felvetésünkkel kapcsolatban megjegyezték, hogy ennek bevezetése a tervezett időzítés szerint halad. "A nagyközönség 2025-ben találkozhat először vele." A lapunknak küldött válasz első eleméből pedig arra lehet következtetni – miután a cégátalakítás és a ONE megjelenése aligha válik el egymástól érdemben -, hogy a ONE márkanév az év első felében, vélhetően a második negyedévben tűnhet fel először a piacon.

A 4iG másik, nagyobb volumenű ügye is hamarosan a GVH elé kerülhet. Ahogy a Szabadeuropa.hu beszámolt róla, egy uniós precedensítélet következtében utólag is vizsgálni és korrigálni lehet olyan felvásárlásokat – amelyek fogyasztók széles körét érintik -, s amelyeket az adott kormányok nemzetstratégiai szempontból kiemeltnek minősítenek. Ez egy fontos minősítés, hiszen egyéb más mellett így a versenyhivatali revízió alól is mentesül az ügylet. A Vodafone-felvásárlás pedig ilyen volt. Szakmai forrásunk szavai szerint a kiemelt pecsét oka egyértelmű volt, egy fajsúlyos kormányközeli távközlési cég formálódik. Ha ez a folyamat lezárul, akkor egy olyan kétpólusú piac alakulhat ki, amelynek két nagy ágazati szereplője lehet, a Magyar Telekom és a 4iG. A magyarországi Vodafone felvásárlása egyébként a hírek szerint mintegy 660 milliárd forint körüli összegért jött tető alá. A többségi tulajdonos lett a 4iG, míg 49 százalékban a magyar állam is beszállt. Éppen ez a Vodafone-tranzakció az, amely a versenyhivatal elé kerülhet, ám hogy mikor azt megszólalónk nem kívánta megjósolni. Azt ugyanakkor sietett megjegyezni, hogy a most megjelent GVH határozatnak nincs köze ehhez, az egy teljesen más történet.