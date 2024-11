- Magyar papok kontroll nélkül

egyház;Magyarország;pap;lelkész;kivételezés;életvitel ellenőrzése;

2024-11-07 06:27:00 CET

Noha az állami után az egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézményekben dolgozók kifogástalan életvitelének ellenőrzése is megkezdődött az Orbán- kormány intézkedése nyomán,

A pedofília kiszűrésére az Orbán-kormány által alkotott jogszabályban csak a nevelők és más szakemberek szerepelnek, az egyházi személyként foglalkoztatott papok, lelkészek nem.

– tudtuk meg. Pedig az utóbbi időben több nyilvánosságra került ügyben is papokat vádoltak vagy gyanúsítottak meg azzal, hogy a pedofil bűncselekményeket vagy egyéb szexuális visszaéléseket követtek el, fiatalkorúakkal akár intézményi keretek között nemi kapcsolatot létesítettek. Ezek miatt felfüggesztések, büntetőeljárások, lemondások, vizsgálatok is vannak.

Perintfalvi Rita, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete elnöke, az „Amire nincs bocsánat” című, az egyházi szexuális visszaéléseket bemutató könyv írója lapunknak úgy fogalmazott: nem szerencsés, hogy maguk az egyházak, vagy éppen a politikai hatalom mindig talál valamilyen kiskaput az egyházi személyek ellenőrzése, felelősségre vonása esetében. Emlékeztetett arra, hogy tavasszal azt is sokan kritizálták, hogy a gyónási titokra hivatkozva a pedofil bűncselekmények is titokban maradhatnak és így az egyház csak részben tud eleget tenni a gyermekvédelmi törvény által előírt jelentési kötelezettségnek. Ebben – szavai szerint - azóta sem történt változás. Most pedig a gyerekekkel kapcsolatban álló papok kimaradnak a pedofíliát kiszűrni hivatott ellenőrzésből. Ez szavai szerint ismét csak a kivételezést erősíti, függetlenül attól, hogy maga a törvény hasznos-e vagy nem. Példaként említette az Sz. atyaként elhíresült görögkatolikus papot, aki hitoktatóként egyházi óvodákban, iskolákban tevékenykedett, és két gyermekvédelmi intézmény lelki vezetője is volt. Így állami gondoskodásban élő kislányokkal is kapcsolatba került és a gyanú szerint bejárt a szobájukba is. Sz. atyát többrendbeli szexuális erőszakkal és kényszerítéssel vádolják.

- A hívek között sokan vannak, akik csalódtak az egyházakban

– mondta. Van, aki azt mesélte, hogy minden vasárnap templomba járt, egyházközségi képviselőtestületi tag volt, de a gyerekbántalmazások miatt erre már képtelen. Mások azt írták neki, a lábukat sem tudják betenni a templomba, és a bűncselekményeknek passzív támogatói sem lesznek. Akadnak, akiknek az nem tetszik, ahogy eltussolják ezeket az eseteket. Perintfalvi Rita az egyházi személyek, vezetők kiállását hiányolja, egy-egy kivételtől eltekintve még mindig nem történt meg az elhatárolódás – mondta. Szerinte fontos és szükséges stratégia lenne, ha radikálisan elítélnék a gyermekbántalmazókat, kivetnék maguk közül a pedofilokat, és szigorúan állást foglalnának az ügyek felderítése és a további hasonló esetek megelőzése mellett.

Megjegyezte azt is, hogy egyházi személyekkel kapcsolatban különösen nehezen kerül felszínre egy-egy eset, mert a spirituális hatalom miatt sokan azt vallják, a papok Isten nevében cselekednek, emiatt rosszat nem kérnek és tesznek. Az így gondolkodó szülők inkább hisznek az egyházi személynek, mint akár a saját gyereküknek. A kegyelmi botrány, és a sorozatosan felszínre kerülő papi pedofil-gyanús ügyek érzékelhető áttörést hoztak ugyan, de az egyházak megítélésének jót tenne, ha ezek nem kivételt képeznének. Ha ezen nem változtatnak, erősödhet az egyházak ellen fordulás – jelentette ki Perintfalvi Rita.