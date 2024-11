- Nekifutás gödörből?

KSH;magyar gazdaság;

2024-11-08 06:00:00 CET

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 III. negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,7 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszaki értéket. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,7 százalékkal csökkent. Erről tájékoztatott bennünket a Központi Statisztikai Hivatal 2024. október 30-án.

Szokásommal ellentétben nem kezdek bele az okok boncolgatásába, már csak azért sem, mert írásom megjelenéséig valamennyi gazdasági elemző úgyis ízekre szedi a borzalmas teljesítmény összetevőit és analizálja az adatsorokat. Én csak annyit teszek hozzá: engem nem ért meglepetés, hiszen a beruházások visszafogása, a régóta agonizáló ipar és építőipar teljesítménye, valamint az aszály sújtotta mezőgazdaság nemzetgazdasági szintű produktuma nem vezethetett más eredményre, mint ami realizálódott. Gödörbe zuhantunk ismét, a kérdés, hogy leértünk-e az aljára.

A Nemzetgazdasági Minisztérium persze azonnal magyarázkodásban kezdett, amit a Magyar Távirati Iroda le is hozott. A tréfás kedvű miniszter azzal kezdte, hogy gazdasági fordulatot hoz az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv. Mindannyian ebben reménykedünk, de Nagy Márton szavainak már nem sok a hitele. Emlékezzünk, hogy erre az évre 4 százalékos növekedést ígért, de látva a mostani legújabb KSH-adatokat, örülhetünk a plusz 1 százalék körülinek. És mostantól nagyon figyeljen a kedves olvasó!

„A miniszter leszögezte, az Akciótervnek köszönhetően jövőre a magyar gazdaság ismét dinamikus ütemben bővülhet. Nagy ugrás a gazdasági teljesítményt illetően 2025 III. negyedévében következhet be. A tárcavezető hozzátette, ha a német gazdaság végre magasabb fokozatba kapcsol, úgy a magyar gazdaság helyreállása is gyorsabb lehet, valamint a növekedés is még magasabb szintre ugorhat.” (Nemzetgazdasági Minisztérium)

1. Hogy’ is van ez? Már megint elmarad a gyors fellendülés, a 2025. év első fele még mindig csak a padlóról való feltápászkodás időszaka lesz? Egyébként meg a Főnök nem ezt ígérte, valaki már megint nem mond igazat! Orbán október 18-án azt hangoztatta (Kossuth Rádió), hogy jövőre berobban a magyar gazdaság, és „sokan meg fognak lepődni, amikor az első negyedéves számok 2025-ben kijönnek”. Mi már most is hüledezünk, a meglepetésekkel nem kell megvárni a jövő évet! A miniszterelnök szinte azonnali talpra állásról szónokolt, csodaminisztere – látva az ország legatyásodását/lemaradását – 2025 második felére „halasztotta a feltámadást”. Csak remélni merem, hogy ez a döbbenetes hír nem zavarja meg a már meghirdetett és grandiózus hároméves bérfejlesztési/bérfelzárkóztatási program végrehajtását.

És akkor jön a következő bombasztikus bejelentés. „Mindezek fényében felvetődik a miniszter szerint az a gazdaságpolitikai kérdés, hogy Magyarország számára kedvező-e a német gazdaságtól való ilyen nagyfokú függés, amelyre a válasz a gazdasági semlegességben keresendő. Álláspontja szerint egyértelműen a függőség csökkentésére, diverzifikációra van szükség, így a nyugat mellett a jelenleg sokkal nagyobb növekedést felmutató kelet felé is meg kell erősíteni hazánk gazdasági kapcsolatait.” (Nemzetgazdasági Minisztérium)

2. Miniszter úr, vágjuk el a német szálakat! Kezdjük az Audival, folytassuk a BMW-vel, mutassunk fityiszt a Mercedesnek, de az Opel is elhúzhat ám Szentgotthárdról! De egy pillanatra lépjünk el a „szerencsétlen” autógyáraktól. Ne legyenek nyugodtak a Siemens, a Henkel és a Bosch Csoport hazánkban működő vállalkozásai sem, hiába kötött velük a magyar kormány hosszú távra érvényes ún. „Stratégiai Együttműködési Megállapodásokat". Ők is szedhetik a sátorfájukat, nem fognak hiányozni, jön helyettük a „gazdasági semlegesség”.

Már majdnem búnak eresztettem a fejem, de szerencsére időben jött a jó hír. A francia gazdaság a vártnál erősebb növekedést mutatott 2024 harmadik negyedévében, elsősorban a párizsi olimpiai játékok pozitív hatásának köszönhetően. Az INSEE statisztikai hivatal szerdán közzétett előzetes adatai szerint a GDP 0,4 százalékkal bővült negyedéves bázison, felülmúlva az elemzői várakozásokat. A francia gazdaság teljesítménye jelentősen javult az előző negyedévhez képest is.

Hurrá, nem kell tovább izgulni! A németeket gyorsan lecseréljük a franciákra, és minden bajunk megoldódik. Sajnos hátráltathatja a magyar gazdaság tempós fellendülését az a körülmény, hogy az a fránya nyári olimpia leghamarabb csak 2036-ban vagy 2040-ben lesz/lehet Magyarországon. Addig azért mégsem várhatunk a vágyott gazdasági fordulatra, és talán a német hátterű cégek sem menekülnek el Magyarországról. Bár, ki tudja?

A szerző közgazdász, a DK országgyűlési képviselője.

