- A Közel-Kelet fütyül Trump ígéretére

Izrael;háború;Donald Trump;

2024-11-08 09:45:00 CET

Amerikai F-15E vadászrepülőgépek köteléke már úton van Izrael felé, az Egyesült Államok továbbra is jelentős erőket küld a Közel-Keletre egy Izrael elleni várható iráni támadás előtt – közölte csütörtökön a Haaretz. Az izraeli lap bejelentését az amerikai hadsereg részéről nem erősítették meg, de a repüléskövető oldalak szerint legalább 12 F-15E típusú amerikai vadászgép tart Jordánia felé, ahol a hét elején már helyszínre telepített amerikai állományhoz csatlakoznak.

Az újabb Izrael elleni iráni támadás napok óta a levegőben lóg, korábban felmerült az a lehetőség is, hogy még az amerikai elnökválasztás előtt, vagy épp azalatt fogják végrehajtani. Iráni vezetők ugyanis „büntető” megtorló támadást ígértek azt követően, hogy Izrael október 26-án, ugyancsak megtorló jelleggel válaszcsapást mért több iráni katonai célpontra amiatt, hogy október 1-én Irán több mint 180 ballisztikus rakétát indított a zsidó állam felé. Az izraeli válasz – vélhetően nem függetlenül az amerikai nyomástól – elkerülte az iráni nukleáris és olajipari létesítményeket, ámde súlyosan megrongálta az Iszlám Köztársaság légvédelmét és rakétagyártó képességeit. Ez olyan súlyos presztízsvesztesség Iránnak, amit nem kíván válasz nélkül hagyni annak ellenére, hogy Benjamin Netanjahu hivatala már szerdán közleményben jelezte, hogy a miniszterelnök telefonon egyeztetett az amerikai választásokat megnyerő Donald Trumppal és megállapodtak abban, „hogy együtt fognak dolgozni Izrael biztonságáért”, és „megvitatták az iráni fenyegetést”.

Izraeli és amerikai sajtóinformációk szerint az iráni támadásra ezen a héten sor kerülhet, a rakétákat Irakból indíthatják. A regionális eszkalációt magában hordozó izraeli-iráni adok-kapok ugyanis Trump győzelmével sem enyhült. Noha a republikánus elnök már jelöltként és győzelmi beszédében is arra tett ígéretet, hogy véget vet a háborúknak, mire beköltözik a Fehér Házba, akár egy még veszélyesebb közel-keleti háborúval is szembesülhet, de azzal is, hogy a leköszönő Biden-adminisztrációnak időközben sikerül pontot tennie a gázai konfliktusra, kiszabadítani a túszokat és véget vetni gázai civilek szenvedéseinek.

A rövidesen bekövetkező iráni válaszcsapás lehetőségét látszik alátámasztani az is, hogy tegnap Netanjahu biztonsági egyeztetést tartott az izraeli ellenzék vezetőjével, Jair Lapiddal. Az amerikai vadászgépek érkezése is azt erősíti, hogy a közel-keleti feszültség egyre veszélyesebb méreteket ölt. A múlt hónapban az Egyesült Államok a fejlett THAAD rakétaelhárító rendszert küldött Izraelbe, s vele együtt mintegy 100 amerikai katonát annak kezelésére. A Közel-Keleten több tízezer amerikai katona állomásozik, számukat az utóbbi időben emelte Washington, és újabb hadihajókat is rendelt a térségbe.

A The Times of Israel szerint e hét elején Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter újabb erősítés gyanánt több B-52 Stratofortress bombázó repülőgépet, tanker repülőgépet és haditengerészeti rombolót rendelt a Közel-Keletre, az elkerülhetetlennek tűnő újabb iráni támadásra készülve.

Maszúd Peszeskján iráni elnök azt állította, Donald Trump győzelmének nem lesz hatása Iránra. „Számunkra teljesen mindegy, ki nyerte az amerikai választásokat” - mondta az IRNA iráni hírügynökség szerint, hozzátéve, hogy Irán „az iszlám és a szomszédos országokkal való kapcsolatok fejlesztését” helyezte előtérbe.

A szomszédos országok azonban egyelőre várakozó állásponton vannak és mindeddig nagyobb hajlandóságot mutattak a Fehér Házzal együttműködni, bármilyen színezetű is legyen annak lakója, mintsem a regionális vetélytárs Iránnal.

Az Izraellel háborúzó térségbeli terrorcsoportok - a Hezbollah, a Hamász és a jemeni húszik - változatlanul azt álláspontot képviselik, hogy csak abban az esetben hajlandók bármiféle diplomáciai megoldásra, ha az izraeli hadsereg kivonul Gázából és véget vet a libanoni offenzívának. Trump viszont nagyon másképpen képzeli el a befejezést. A Republikánus Párt szóvivője, Elizabeth Pipko az izraeli 12-es csatorna híradójának nyilatkozva szerdán azt mondta: a megválasztott amerikai elnök azt szeretné, ha Izrael hamarosan, döntő győzelemmel fejezné be háborúit. A riporter kérdésére kifejtette, hogy ez azt jelenti: elvárja Izraeltől, „hogy úgy fejezzék be, hogy megnyerik, száz százalékig, Trump mindig így beszél a háborúk befejezéséről”.

A Jerusalem Post elemzése szerint Trump győzelme valóságos diplomáciai bombát dob Izrael többfrontos háborújába, többek között arra ösztönözheti a Hamászt, hogy inkább egy Biden alatti megállapodást részesítsen előnyben. Erre azért van esély, mivel a terrorcsoportok úgy vélik, hogy Trump Izrael-barát álláspontja és katari kapcsolatai miatt jobbak lennének számukra a feltételek egy Biden-adminisztráció által közvetített megállapodásban.