- Nagy vizit kis eredménnyel

2024-11-07 22:15:00 CET

„Magyarul fogok beszélni. Önöknek ritkán van lehetőségük arra, hogy ezt a nyelvet hallják, amit csak nagyon kevesen beszélünk. Egyszer azt mondta nekem Ferenc pápa, hogy a mennyországban a magyar a hivatalos nyelv. Kérdeztem, hogy miért, azt mondta, hogy mert egy örökkévalóságig tart megtanulni” – így kezdte nyitóbeszédét Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozóján. A magyar miniszterelnök által hazánk legnagyobb diplomáciai eseményének titulált vizitre 47 kormány és államfőt hívtak meg, közülük 42-en tették tiszteletüket Budapesten, a Puskás Arénában. Az Európai Unió állam- és kormányfői mellett a helyszínen volt többek között Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, valamint Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Először járt a magyar fővárosban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a MÁV egyik szerelvényével érkezett a Keleti pályaudvarra. Többek között azt mondta: „Budapest emlékszik, hogyan néztek ki a szovjet tankok. Az ukrán városok nem felejtik el az orosz bombákat. És akárcsak Budapest, Ukrajna minden városa, valamint minden ország biztonságot és békét érdemel”. Az ukrán elnök azt hangsúlyozta budapesti felszólalásában, hogy gyengeséget mutatva nem lehet igazságos békét elérni, hanem erőt kell hozzá mutatni. A béke csak az erősek jutalma - hangoztatta Zelenszkij. Ezt a köztévé egyébként már nem közvetítette, egyes források szerint azért, mert a találkozó bizonyos részei már nem voltak nyilvánosak.

Emmanuel Macron francia elnök leszögezte: „az érdekünk az, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút.” Macron úgy látja, hogy fordulóponthoz érkeztek az európai történelemben. A "Vlagyimir Putyin által indított háborúra" és a kínaiak technológia és fejlődés területén tett lépéseire utalva hozzátette: a kérdés az, hogy Európa szeretné-e a mások által írt történelmet olvasni, vagy pedig maga akarja írni ezt a történelmet.

Az Európai Politikai Közösség ötödik, Magyarországon első csúcstalálkozójának a Puskás Aréna lelátójára épített sátor adott otthont, ahol Orbán Viktor minden érkező államfőt személyesen köszöntött. A mostani esemény annyiban különlegesnek számított: az európai vezetők most először találkoztak azóta, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai választást. Ursula Von der Leyen az európai bizottság elnöke gratulált Donald Trump győzelméhez, majd hozzátette: „nagy várakozással tekintünk a vele való közös munkára a transzatlanti kapcsolatok megerősítése érdekében”. A bizottság elnöke a legfontosabb megbeszélni valók közé sorolta többek közt, a magyar kormány által is sokat hangoztatott versenyképességet, illetve a védelmi képességek megerősítését. Ez különösen aktuális Trump győzelmét követően, mivel a megválasztott elnök korábban többször is jelezte, hogy a NATO tagok kevesek költenek a saját védelmükre.

Orbán szerint a helyzet, amiben Európa van, nehéz és veszélyes. „Abban hiszünk, hogy együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön. Meg kell vizsgálnunk, hogy hasonló irányba keressük-e a válaszokat”. Ezután egymás után sorolta azokat a kérdések, melyek Európa biztonságával kapcsolatosak, mint például, hogy miként tud Európa sikeresebben fellépni az érdekeiért.

Mark Rutte, NATO-főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország és Észak-Korea szövetsége nem csak Európának, de az USA-ra is fenyegetés. Kristen Michal, észt miniszterelnök ennek kapcsán arról beszélt, hogy Európának minden segítséget meg kell adnia, hogy Ukrajna végig vigye a győzelmi tervét, illetve arról is szót ejtett, hogy az Európa „30 milliárd eurót költ orosz energiára”, ami véleménye szerint nem túl bölcs.

Esély sem volt a véletlen találkozóra

Miután az ország történetének legnagyobb diplomáciai eseményeként hirdette meg a kormányfő, rendkívül komoly biztonsági intézkedések közepette tartották meg csütörtökön a Puskás Arénában az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, amelyre 42 állam- és kormányfő érkezett. A stadion felé vezető úton a rendőrök – vegyesen készenlétisek és BRFK-sok – posztoltak, majd egy, az úttestre is kihúzott acélkordon vette körül a Puskás amúgy is acélkerítéssel elzárt épületét.

A távolabbi utcákon nem látszott nyoma a csúcstalálkozónak, csak a Keleti pályaudvart zárták le részlegesen egy időre, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érkezett különvonatával. A stadion közelében egy csapat itt tanuló grúz egyetemistával találkoztunk, akik magyar rendőrök gyűrűjében a stadion felé felvezető úton tüntettek „Mi nem választottuk ezt a kormányt!” és „Európa kérlek, halld meg a hangunk, amíg még beszélhetünk” feliratú táblákkal. Lapunknak elmondták: Grúziában az ottani választást elcsalta az orosz befolyás alatt lévő kormánypárt, és szerintük Grúzia is olyan oroszbarát úton jár, mint amilyet Orbán Viktor követ.

A szervezők a stadionnál mindent elkövettek, hogy újságíró ne jusson csak úgy politikus közelébe. Az érkező vezetők az épület egyik oldalán léptek be, míg a sajtósok egy másik, átellenes bejáraton, így esély sem volt a találkozóra – legfeljebb akkor, ha valamelyik politikus kiment a bejárathoz (a horvát média munkatársai várták így a miniszterelnöküket), vagy ha valaki bement a sajtóterembe (érkeztünkkor egy spanyol politikust faggatott nagyszámú spanyol tudósító). Arra egyetlen újságíró sem emlékezett, hogy magyar politikus kamerák elé állt volna.

A tudósítók közül többen szóba hozták a némileg fura helyszínt, ám abban mindenki egyet értett, hogy ez legalább passzol az Orbán-kormány politikájához.