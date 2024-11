- Pert nyertek a kirúgott Kölcseys tanárok, de még nem került pont az ügy végére

per;tanárok;Kölcsey Ferenc Gimnázium;

2024-11-08 10:07:00 CET

Összesen mintegy 28 millió forintot ítélt meg a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból polgári engedetlenség miatt kirúgott tanároknak a bíróság, a törvényszék szerint ugyanis a pedagógusok jogviszonyának azonnali hatályú megszüntetése nem volt megalapozott a Belső-Pesti Tankerületi Központ részéről. A Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumán péntek délelőtt hirdettek elsőfokú ítéletet. A megítélt összeg az elmaradt végkielégítésekből, a felmentési időre járó illetményekből, valamint a perköltségből áll össze, amelyeket mind a tankerületi központnak kellene megfizetnie.

Boda Zoltán tanácselnök bíró az ítéletet egyebek mellett azzal indokolta, hogy

az alperes tankerületi központ érvelése több helyen logikátlan volt, például nem volt egyértelmű, miért pont öt tanár rúgtak ki a Kölcseyből, amikor ennél jóval többen engedetlenkedtek.

Szóvá tette, hogy míg valakit 14 elmaradt munkaóráért azonnali hatállyal elbocsátottak, addig más pedagógusok, akik 12-13 munkaórát mulasztottak polgári engedetlenség miatt, még csak figyelmeztetést sem kaptak. Szerinte ez következetlenség a munkáltató részéről.

A bíró szerint azt is figyelembe kellett venni, hogy a pedagógusok nem lustaságból tagadták meg a munkavégzést polgári engedetlenségi akciókkal, hanem jobbító szándékkal éltek a véleménynyilvánítás szabadságával.

Boda Zoltán szerint ezt a munkáltatónak is figyelembe kellett volna vennie. Elmondta azt is, több érintett tanárnak nem is volt tanórája az engedetlenségi akciók időpontjában, vagy később pótolták az elmaradt tanórákat, ezért azonnali kirúgásuk aránytalan szankció volt a tankerület részéről.

A Kölcseyből összesen öt tanárt rúgott ki a Belső-Pesti Tankerületi Központ 2022 őszén - köztük a Tanítanék Mozgalom két tagját, Törley Katalint és Palya Tamást -, miután többször polgári engedetlenségi akciókkal hívták fel a figyelmet a közoktatás problémáira. A per azért indították 2023 elején, mert kirúgásukat jogtalannak érezték.

A pénteki elsőfokú ítélettel azonban még nem került pont az ügy végére. A Belső-Pesti Tankerületi Központ jogi képviselője, Szikora Gábor lapunknak azt mondta, bár arról nem ő egymaga dönt, nyújtanak-e be fellebbezést, de véleménye szerint a végső ítéletet a Kúriának kell majd meghoznia. Rámutatott: akár másodfokon is születhet más döntés. Felidézte, nyár elején már született egy ítélet a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium tanárainak ügyében, ahol a tényállás ugyanaz, mint a Kölcsey esetében, ám ott a bíróság végül elutasította a tanárok keresetét.