- Érkezik az új Star Wars-trilógia

film;mozi;Disney;Star Wars;trilógia;

2024-11-08 10:40:00 CET

Új Star Wars-trilógián dolgozik a Walt Disney filmstúdió - közölték csütörtökön a produkcióhoz közel álló források.

Az új trilógia fejlesztése a kezdeti szakaszban jár, a forgatókönyvét Simon Kinberg, az X-Men producere, a Star Wars: Lázadók animációs sorozat társalkotója írta. Kinberg a Lucasfilm elnökével, Kathleen Kennedyvel együtt producere is lesz a készülő három filmnek.

A 2019-ben bemutatott Star Wars: Skywalker kora óta a Disney nem jelentkezett újabb Star Wars-filmmel a mozikban. A produkciós források szerint az új trilógia nincs kapcsolatban a Skywalker-sagával, vagyis új történetet kapunk, további részleteket azonban nem közöltek.

George Lucas Star Wars-filmsorozata a filmtörténet legnagyobb sikerei közé tartozik. A filmek összesen több mint ötmilliárd dolláros globális jegybevételt értek el a mozikban az első produkció 1977-es bemutatása óta.

A Disney stúdióban számos Star Wars-univerzummal kapcsolatos produkción folyik a munka. A Jon Favreau rendezésében készülő The Mandalorian and Grogu című filmet Pedro Pascallal és Sigourney Weaverrel 2026-ban láthatja majd a közönség. De Star Wars sorozatok is érkeztek az elmúlt években, Az Akolitusról szóló kritikánkat például itt olvashatja.