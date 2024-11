- Izraeli fociszurkolókat támadtak meg Amszterdamban, többen megsérültek

antiszemitizmus;Izrael;Hollandia;szurkolók;Amszterdam;zavargások;futballszurkolók;

2024-11-08 11:10:00 CET

Csütörtök este zavargások törtek ki a holland Ajax és az izraeli Maccabi Tel-Aviv futballcsapat szurkolói között az Európa-ligában játszott meccset követően, írja az MTI. Holland sajtóbeszámolók szerint az izraeli csapat több száz szurkolóját főleg palesztinpárti tüntetők bekerítették és bántalmazták.

A helyi hatóságok jelentése szerint tíz izraeli megsebesült, az izraeli konzulátus még keresi az áldozatokat a kórházakban és azokon a helyeken, ahol elrejtőzhettek. Két szurkoló eltűnését is bejelentették. A BBC arról ír, a rohamrendőröknek többször is be kellett avatkozniuk, hogy megvédjék az áldozatokat. Az amszterdami rendőrség eddig 62 embert tartóztatott le.

A brit közszolgálati média beszámolója szerint öt embert kórházba is kellett szállítani. A közösségi médiában több videó is terjed, az egyikben egy férfit rugdosnak és ütlegelnek a földön, egy másikban pedig az látható, ahogy valakit elgázolnak, egyes videók alatt palesztinbarát jelszavak hallhatóak.

Az eset után, péntek reggel Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala bejelentette: Izrael Amszterdamba küldte a légierő két repülőgépét állampolgárainak hazaszállítására. Netanjahu péntek reggel beszélt Dick Schoof holland miniszterelnökkel, és a hollandiai zsidó közösség biztonságának fokozott biztosítását kérte tőle.

Pénteken Schoof az X-en közzétett üzenetében elfogadhatatlannak nevezte az esetet, "antiszemita zavargásoknak" nevezve azt. Hozzátette, a rendet sikerült a visszaállítani a holland fővárosban, és arról biztosította Netanjahut, hogy az elkövetőket meg fogják találni és eljárást fognak ellenük indítani.