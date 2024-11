- Polt Péter sem árulta el, hol tart a Lakatos Márk-ügyben indult nyomozás

nyomozás;Polt Péter;Lakatos Márk;Ábrahám Róbert;

2024-11-08 12:36:00 CET

A nyomozás érdekeire való hivatkozással nem adott tájékoztatást a legfőbb ügyész a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjének írásbeli kérdésére válaszolva, hol tart jelenleg a Lakatos Márk elleni nyomozás.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Fidesz nyilvánosságának egyik ismert szereplője, Ábrahám Róbert nemrégiben egy olyan videót tett közzé, amiben azt mondta, tudomására jutott, hogy egy közszereplő szexuális visszaéléseket követett el egy állami gondozásban élő gyerekkel szemben. A történtek miatt egyébként demonstrációt tartottak a stylist Batthyány téri lakása előtt, ugyanis azt vélelmezik, hogy ott történhettek meg a bűncselekmények. A médiaszemélyiség egyébként az ügyészséghez fordult, a rendőrség pedig még aznap nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. Ábrahám Róbert korábban azt közölte, hogy gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem bűncselekményének gyanúja merülhetett fel. Egy II. kerületi gyermekotthon nevelője és egy volt lakója tett nyilatkozatot az ügyben, ezt nyújtották be az ügyészségre. Lakatos Márk több nyilvános eseményét, köztük a „Hello 50!” című turnéját is lemondták a kialakult helyzet miatt. Maga az érintett tagadja a vádakat és azt hangoztatta, kész együttműködni a hatóságokkal.

Dócs Dávid ennek kapcsán azt szerette volna megtudni, van-e valamilyen információja a vádhatóság vezetőjének az ügyben született feljelentéssel kapcsolatban. Polt Péter azonban a nyomozás érdekeire való hivatkozással nem adott tájékoztatást a felderítésről.

Ábrahám Róbert egyébként további leleplezéseket ígért.