- Kanadában menekültáradatra készülnek, miután Donald Trump szigorú bevándorláspolitikát ígért

Kanada;Egyesült Államok;menedékkérők;

2024-11-08 13:20:00 CET

A kanadai rendőrség és a bevándorlókat segítő szervezetek felkészülnek azoknak a meneddékkérőknek az özönére, akik Donald Trump szigorúbb amerikai bevándorlási politikája miatt hagynák el az Egyesült Államokat. Kanadában jelenleg kihívást jelent a rekordszámú menekültkérelem kezelése, miközben az ország törekszik a befogadott bevándorlók számának csökkentésére - írja a Reuters.

A volt és leendő elnök korábban azt ígérte, elindítja az amerikai történelem legnagyobb deportálási hullámát. Charles Poirier rendőr őrmester csütörtökön elmondta, hogy már hónapok óta készülnek erre a helyzetre. – Néhány hónappal ezelőtt felismertük, hogy szükség lesz egy készenléti terv kidolgozására, mert amikor januárban hivatalba lép, az az illegális migráció és bevándorlás megnövekedését válthatja ki (Québec tartományba) és egész Kanadába - fogalmazott. Hozzátette, a legrosszabb forgatókönyv szerint az emberek tömegesen lépnének be az ország különböző pontjain. Ha például naponta 100 ember lépne át a határon, rendkívül nehéz dolgunk lenne, mivel rendőreinknek hatalmas távolságokat kellene megtenniük, hogy mindenkit le tudjanak tartóztatni - fűzte hozzá.

Amikor Donald Trump 2017-ben először hatalomra került, menedékkérők ezrei lépték át a kanadai határt a hivatalos átkelőhelyeket megkerülve, hogy menedékkérelmet nyújtsanak be – leginkább a Quebec és New York határánál fekvő Roxham Roadot választották. (Ez egy kis forgalmú, vidéki út, amely áthalad a két ország határán, és 2017 óta menedékkérők tízezrei használták belépésre. Azért választják ezt az útvonalat, mert a két ország közti megállapodás alapján a hivatalos határátkelőkön visszafordíthatják őket az Egyesült Államokba. A menekültek számára ez az út azért jelentős, mert alternatív lehetőséget kínál a kérelmük benyújtására, elkerülve ezzel, hogy visszafordítsák őket a hivatalos átkelőkön - a szerk.)

Ám utóbbi sem lehetséges már: Kanada és az Egyesült Államok kiterjesztette kétoldalú megállapodását, így mostantól a menedékkérők túlnyomó többségét, akik a 4000 mérföldes határ bármely pontján próbálnak átkelni – nemcsak a hivatalos határátkelőkön –, visszafordítják.

Ez azt jelenti, hogy azoknak, akik az Egyesült Államokból érkezve menedéket kívánnak kérni, észrevétlenül kell átlépniük a határt, majd két hétig rejtőzködniük kell, mielőtt hivatalosan menedékkérelmet nyújthatnának be. A bevándorlókat segítő szervezetek képviselői szerint ez veszélyes helyzetet teremt, de hozzáteszik, hogy sokan már most is kénytelenek így cselekedni. „Ha nem biztosítunk törvényes lehetőségeket, vagy csak olyan utakat nyitunk meg, amelyek teljesíthetetlen követelményeket támasztanak a biztonságot keresők elé, akkor sajnos az emberek kénytelenek lesznek megpróbálni a lehetetlent” – mondta Abdulla Daoud, a montreali The Refugee Centre igazgatója, az egyik ilyen szervezet igazgatója.

Mindenesetre a bevándorlók száma további növekedésnek fog indulni. Charles Poirier elmondása szerint a rendőrség magas készültségben van, és készen áll arra, hogy további erőforrásokat mozgósítson a határellenőrzés erősítésére. Ez akár több száz új rendőr bevetését is jelentheti, valamint több járőrautó, buszbérlés, pótkocsik felállítása és földterületek bérlése válhat szükségessé. – Jelenleg minden figyelem a határra irányul… A választásokat megelőző napokban már magas készültségben voltunk, és valószínű, hogy a következő hetekben is ebben az állapotban maradunk – tette hozzá.