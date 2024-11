- Hatalmas tűzgömb robbant fel Magyarország felett, videón a látványos jelenség

Videó;időjárás;meteor;

2024-11-08 14:50:00 CET

Tűzgömb robbant fel Magyarország felett csütörtökön este, fél 7 előtt pár perccel – írja az Időkép. A látványos, egyes észlelők szerint hanghatással is járó jelenséget többen is megfigyelték a nyugati égbolton, az időjárásportál meg is osztott róla egy felvételt a Facebook-oldalán.

Így nézett ki a kamerát is egy pillanatra elvakító termetes bolida a Győr-Moson-Sopron megyei Mihályiból:

A tűzgömb olyan meteor, amelynek a fényessége eléri vagy meghaladja a -5 magnitúdót, vagyis a Vénusz fényességét. A Föld légkörébe érkező meteorok esetén átlagosan minden ezredik számít tűzgömbnek. Gyakrabban fordul elő a meteoresők idején, például a Geminidák vagy a Perseidák hullása időszakában.

A tűzgömb kialakulásához többnyire 1 cm vagy annál nagyobb méretű szilárd anyag szükséges. Ritka esetben az ilyen meteorit a légkörben való izzás után elérheti a felszínt. Ha a légkörben felrobbanó tűzgömb hangrobbanást kelt, az ilyen meteor neve bolida.