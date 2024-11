- Nagy Márton tárcája szerint Magyar Péter hazudik, az Orbán-kormány földbe döngölte az inflációt

infláció;Nemzetgazdasági Minisztérium;Nagy Márton;TISZA Párt;

2024-11-08 14:20:00 CET

Magyar Péter tovább hazudik, jól láthatóan nem ismeri a gazdasági folyamatokat - írja pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium .

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor kormányfő reggeli rádiónyilatkozatára reagálva azt írta, miközben a globális gazdaság dinamikusan nő, nálunk az Orbán-Nagy páros szétverte a magyar családok és nyugdíjasok megélhetését, a Mészáros-Tiborcz tandem pedig felélte a magyar emberek jövőjét. Úgy véli, Európa már növekedési pályára áll, ellenben Magyarországgal, ugyanis idehaza csökkent a gazdaság teljesítménye, ráadásul az Európai Unióban a magyar átlagkereset a második legalacsonyabb.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte, hogy az úgynevezett „háborús inflációt” az Orbán-kormány tavaly egy számjegyűre letörte, s jelenleg három százalékon áll. „Ezzel az inflációt földbe döngöltük és ott is fog maradni. Jó lenne, ha Magyar Péter tisztában lenne a megfelelő adatokkal” - fogalmaztak. Megjegyzik, hogy a fogyasztást is sikerült helyreállítani, az év első kilenc hónapjában a kiskereskedelmi forgalom összesen 2,7 százalékkal bővült. Ez a 10. legnagyobb növekedés az Európai Unióban. Ráadásul az év hátralevő részében pedig további gyorsulás várható, ezzel a fogyasztás egyértelműen felfelé húzza a teljes gazdasági teljesítményt. Ez már idén is érezhető a gazdaságban, de jövőre még erőteljesebben fejti ki hatásait. A szeptemberi súlyos árvíz egyszeri és átmeneti mérséklődést okozott a kiskereskedelmi forgalomban, októberben pedig visszaállt a korábbi hónapok kedvező szintjére - fogalmaztak, majd hozzáfűzték, jó lenne, ha az ellenzéki politikus nem ferdítené az adatokat.

Felróják, hogy Magyar Péter elszegényedésről „hadovál”, miközben elfelejti, hogy az egy felnőttre jutó átlagvagyon a 2008-as pénzügyi válság óta 200 százalék feletti bővülésének köszönhetően Magyarországon növekedett a 8. legnagyobb mértékben a lakosság vagyona, a UBS Global Wealth Report 2024 nevű összeállítás szerint. Jelen pillanatban is közel 10 százalékkal nőnek a reálbérek, sőt a jövőben is fennmarad a jövedelmek vásárlóerejének 4-5 százalékos dinamikus emelkedése, mindemellett a minimálbér is ennél nagyobb mértékben emelkedhet jövőre.

„Nekünk, a magyar kormánynak van egy programja arra, ez a 21 pontos Új Gazdaságpolitikai Akcióterv, hogy miképpen dinamizáljuk újra a magyar gazdaság növekedését. Neki nincs! Ennyi a különbség!” – zárul tájékoztatásuk.