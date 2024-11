- Vitézy Dávid szerint „ügyes”, hogy a MÁV nem közli többé a vonatok részletes késési adatait

MÁV;Lázár János;adatok;Vitézy Dávid;menetrend;vonatkésések;eltüntetés;

2024-11-08 16:39:00 CET

Ennyi volt, a MÁV nem csak elfelejtette közölni a szeptemberi menetrendszerűségi adatokat, de visszamenőleg egy évtizedre is eltüntették ezeket a honlapjukról. Úgy tűnik, Lázár János leszólt, hogy nem akar többet hallani a vonatok késéséről, mert egy hónapnyi kínos hallgatás után ma már büszkén be is jelentette a MÁV: többé nem publikálják a részletes késési adatokat – közölte pénteken Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A fővárosi képviselő aki korábbi közlekedési államtitkári pozíciójának megszüntetése óta vív nyilatkozatháborút az építési és közlekedési miniszterrel, megjegyezte, biztos ismét annyit késtek az InterCityk, hogy újabb negatív rekord dőlt meg.

A bíráló poszt előzménye, hogy Hegyi Zsolt, MÁV-csoport vezérigazgatója „Havi riport” címmel ugyancsak a Facebook-oldalán videós ábrán mutatta ki, hogy összességében 4-ből 3 vonat pontosan közlekedik Magyarországon. Legalábbis azt állítja, hogy a tények azt mutatják, ez szeptemberben így volt. Ez ellentmond a lapunkban a vonatkésésekről rendszeresen közölt – elsősorban a Mávinform adataira épülő – beszámolóknak.

Hegyi Zsolt azonban megmagyarázta, hogy „az ördög persze a részletekben rejlik, hiszen számos adat azt is megmutatja, hol küzdünk kihívásokkal, ahogyan jónéhány adat viszont azt, hol értünk el olyan eredményeket, amelyeket érdemes megőrizni”. – Ezekbe is belenagyítunk a MÁV-csoport új, havi riportjában, amit a jövőben az itt látható, közérthető módon és rendszeresen publikálunk majd. Nem minden részlet van benne, de a lényeg igen. Természetesen minden más adat hozzáférhető marad a jövőben is – a jogszabályoknak megfelelő módon – fűzte hozzá, azt ígérve, hogy a szerinte jó jelenlegi adatokon is javítani fognak.

Vitézy Dávidnak minderről megvan a véleménye: „Jön egy új színes-szagos »havi riport« helyes ábrácskákkal és a korábbi adattartalom töredékével, ahol összemossák a jóval kevesebbet késő budapesti elővárosi és a rendkívül pontatlan távolsági vonatok adatait egymással, ezáltal láthatatlanná téve az InterCity-k késéseit.” – „Ügyes”. Erről szólt tehát a „módszertani felülvizsgálat”, amit a MÁV szóvivője bejelentett három hete az Indexen – jegyezte meg. A a politikus a menetrendszerűségi adatok eltitkolásához adalékként felidézte, hogy Orbán Viktor kormányfő dicsérve minisztert még hétfőn kijelentette: „​​Ha a MÁV egy korszerű vállalat lesz valamikor, az Lázár János minisztersége alatt fog megtörténni.”