- Orbán Viktor: Jó kis összejövetel volt, van még néhány meglepetés a tarsolyomban

Európai Unió;Budapest;sajtótájékoztató;Orbán Viktor;informális csúcstalákozó;Ursula von der Leyen;Charles Michel;

2024-11-08 16:32:00 CET

Az egység és a bizalom a két mágikus összetevő ahhoz, hogy feleljünk az Európai Unió előtt álló kihívásokra. Erőfeszítéseket kell tenni, hogy akkor is megértsük a másikat, ha nem értünk egyet. Budapesten megmutattuk, hogy tudunk figyelni a másikra és előrelépni is – jelentette ki Charles Michel az Európai Tanács elnöke az EU állam- és kormányfőinek budapesti informális csúcsa után tartott sajtótájékoztatón. A politikus elítélte az izraeli futballszurkolók elleni antiszemita amszterdami támadást, ami pedig a kihívásokat illeti, a globális és az Európai Unió előtti kihívásokról beszélt, kitérve a klímaválságra, az orosz-ukrán háborúra és a közel-keleti helyzetre. Ami az Egyesült Államokat illeti, kiemelte a klímavédelmi, a gazdasági és a biztonsági együttműködés jelentőségét a Donald Trumppal 2025 januárjában hivatalba lépő új republikánus adminisztrációval, és jelezte, Európának fejlesztenie kell a saját védelmi képességeit is.

Ursula von der Leyen szintén felháborítónak nevezte a csütörtök este történt erőszakos támadásu az izraeli állampolgárok ellen. Az antiszemitizmusnak nincs helye Európában - jelentette ki, majd az informális ülésről beszélt. Megköszönte Orbán Viktornak a vendégszeretetét és az informális ülés megszervezéséét. – Budapest jól ismert vendégszeretetéről - mondta a Európai Bizottság elnöke. Elárulta, tegnap megvitatták az amerikai választások eredményeit. Hangsúlyozta, a kezdetektől együtt kell dolgozniuk az új adminisztrációval, majd megemlítette, hogy csütörtök délután telefon is gratulált Donald Trumpnak. Az új elnökkel Ukrajnáról, védelemről, kereskedelemről és energiaügyi kérdésekről beszélgettek röviden.

Arról beszélt, hogy noha az innovációbal jól teljesít Európa, még mindig sok az akadály, amelyet le kell küzdeni, csökkenteni kell az induló vállalkozások adminisztratív terheit. Az Európai Bizottság 2025 júniusában fogja bemutatni az új ipari fejlesztési stratégiáját, a Clean Industrial Dealt, amely a Draghi-jelentésen alapozva a stratégiáját, amellyel szeretnék megkönnyíteni a határon átnyúló kereskedelmet és beruházásokat. Több beruházásra, magántőkére van szükség, elengedhetetlen, hogy ez a kutatás-fejlesztés terén is megtörténjen, dolgozni fognak egy európai megtakarítási és beruházási unión. Beszélt arról is, hogy közös gazdasági versenyképességi, dekarbonizációs és digitalizációs tervet szeretnének. – Tudjuk, hogy hatalmas kihívás az energiaárak leküzdése, amit az Ukrajna elleni oroszh háború szabadított el. Az energiaárak még mindig túl magasak, csökkenniük kell, ez lesz az új Európai Bizottság egyik feladata - fogalmazott Ursula von der Leyen.

Orbán Viktor Magyarország nevében szintén azzal kezdte, hogy elítélte az amszterdami antiszemita zavargásokat, amelyek – Megtiszteltetés számunkra, hogy az unió vezetőit is vendégül láthattuk. Mindannyiunk előtt ismert, hogy

vannak az Európai Bizottság és Magyarország között súlyos politikai konfliktusok, nekem is vannak vitáim Ursula von der Leyennel,

de most ő a vendégünk, akit meghívtunk, és elfogadta a meghívásunkat. Eljött a házunkba, és a vendégnek kijár az udvarias fogadtatás és a tisztelet. Ezért nem volt semmilyen vita köztünk a tanácsülésen, a csatáinkat majd megvívjuk Brüsszelben - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, ami a gazdasági versenyképességet illeti, teljes egyetértés volt közöttük, ikerült létrehozniuk azt a gazdasági versenyképességi paktumot, amit szerettek volna, ezért köszönetet mondott. Azzal folytatta, hogy az EU növekedése az elmúlt 20 évben lassabb volt, mint Kínáé vagy az Egyesült Államoké, részesedése a világkereskedelemben csökken, és vállalatai magasabb energiaárakat fizetnek. Ursula von der Leyenhez hasonlóan arról beszélt, hogy drasztikusan csökkentik az adminisztrációt, a jelentési kötelezettségét az európai cégeknek. 2030-ra az európai össztermék, GDP 3 százalékát kutatás-fejlesztésre fogjuk fordítani - mondta. Megállapodtunk abban, hogy a következő öt évben a versenyképesség lesz a középpontban, és minden új jogalkotási javaslathoz kell készíteni egy értékelést, egy úgynevezett versenyképességi tesztet, hogy lássuk, azoknak milyen hatása lehet - fogalmazott Orbán Viktor.

Senki nem a hanyatlást akarja menedzselni, hanem mindannyian újra naggyá akarjuk tenni Európát, ha már az amerikaiak úgy döntöttek, hogy ők naggyá teszik Amerikát

- jelentette ki Donald Trump győzelmére célozva.

Ezután az újságírók kérdezték a jelenlévőket, elsőként a francia AFP hírügynökség riporterével, aki azt firtatta, mi a helyzet azzal a gazdasági versenyképességgel, amelynek a fejlesztésére az Európai Unió már 2000-ben a lisszaboni csúcstalálkozón ígéretet tett. Donald Trump visszatér hivatalába, Európa kész-e arra a kereskedelmi háborúra, amit majd ez beindíthat? -hangzott a második kérdés. Mire az első kérdésre válaszolt, Ursula von der Leyen elfelejtette a másodikat, Orbán Viktor emlékeztette, hogy mi volt az, amire az újságírókon végigfutott a nevetés. A bizottsági elnök azt mondta, vannak közös érdekeik az Egyesült Államokkal, tárgyalni fognak. Szerinte az egyik téma a cseppfolyósított földgáz vásárlása Oroszországból, ezt az EU-nak érdemes lenne amerikai LNG-vel kiváltani, mert az olcsóbb lenne, ami csökkenthetné az energiaárakat. Charles Michel az Európai Bizottság elnökéhez csatlakozva a kapcsolattartást hangsúlyozta.

Orbán Viktor a maga részéről azt mondta, a vezetőkön múlik, sikerül-e elérnie Európának a kitűzött céljait. Mindenki azt harsogta, hogy Magyarország elszigetelődött, már temetik, Budapestre úgyse jönnek el az európai vezetők, most mégis itt állunk. Elfogadtuk a gazdasági versenyképességi megállapodást, amit mindenki lehetetlennek mondott, képesek leszünk elérni a versenyképességi célokat. Majd arra tért ki, hogy nem lesz könnyű a Trump-adminisztrációval tárgyalni, mert lesznek amerikai érdekek, de nekik ki kell állni magukért.

Az M1 Orbán Viktort kérdezte arról, hogy, hogy melyek a magyar EU-elnökség további tervei. – Ez egy jó kis összejövetel volt. Van még néhány meglepetés a tarsolyomban. Még van előttünk két hónap, remélem érünk majd el komoly eredményeket – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, hat hónapnak elégnek kéne lennie ahhoz, hogy kiderüljön, működőképes-e a gazdasági versenyképességi terv.

A Financial Times arról kérdezett, hogyan befolyásolja az uniós terveket a német kormánykoalíció széthullása, de Orbán Viktort is szembesítette azzal, hogy míg a gazdasági versenyképesség kapcsán most Európa erejének egyesítéséről beszél, korábban minden erejével ellenállt a föderalista megközelítésnek, Magyarország szuverenitását hangoztatva. – Csak nem elpuhult, Orbán Viktor úr? - kajánkodott az FT újságírója. Én hazafi vagyok, így nézem az európai helyzetet is. De szeretném hangsúlyozni, hogy könnyű volt megállapodni a gazdasági versenyképességről, mert itt nem ideológiáról van szó, ez egy pragmatikus kérdés. Az európai érdek a tagállamok érdekeinek összessége. (...) Én egy európai ember vagyok, nemzeti alapon - mondta.

Európa át tudja-e hidalni a szakadékot Ukrajna támogatásában, ha Donald Trump megszünteti a támogatást? - kérdezte a Wall Street Journal. Ursula von der Leyen szerint Oroszország nemcsak Európára jelent veszélyt, hanem az egész világ biztonságára. Világossá kell tenniük Egyesült Államok előtt is, hogy kínai és iráni technológiát használ Oroszország a hadszíntéren, vagyis a csendes-óceáni térség és Európa biztonsága összekapcsolódik, ami közös érdek. Charles Michel pedig azt hangoztatta, hogy ha azt a jelzést küldenénk Moszkvának, hogy gyengék vagyunk, akkor más reszimeknek is jeleznénk, hogy megsérthetik a nemzetközi jogot, így pedig mi is sérülékennyé válnánk. Hozzátette, Ukrajna nélkül semmit nem tesznek Ukrajna kérdésében.

Orbán Viktort arról faggatta az amerikai lap, hogy miért ellenezte 2022 elején az Oroszország elleni szankciókat és a fegyverszállítást. A magyar miniszterelnök a véleménykülönbségeket hangsúlyozta, és kijelentette: először 2022 márciusában mondta el a véleményét a háborúról, ami nem változott, pontosa azt gondolja akkor, mint ma. Az ukránok hősiesen küzdöttek, megérdemelnek egy jobb jövőt – jelentette ki Orbán Viktor, hozzáfűzve, Magyarországot csak meg akarja az orosz-ukrán háború óvni a hatásaitól. Ukrajna és Oroszország is azt hiszi, hogy idő az ő oldalán áll, és mindketten elutasítják a tűzszünetet. Ezután egy olyan széles nemzetközi békepárti környezetet akar kialakítani, amely ráveszi a két háborúban álló felet a kommunikációra.

Soha nem merném megmondani az ukránoknak, mit csináljanak. Az ő országuk,. az ő jövőjük, az ő életük

– fejezte be a sajtótájékoztatót Orbán Viktor.

Charles Michelnek ez volt az utolsó uniós csúcstalálkozója, mielőtt az Európai Tanács új elnöke, António Costa volt portugál miniszterelnök átvenné a helyét.